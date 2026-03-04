हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC T20I Rankings: लगातार फ्लॉप होने के बाद कितनी बदली अभिषेक शर्मा की रैंकिंग, साहिबजादा फरहान ने लगाई बड़ी छलांग

ICC T20I Rankings: लगातार फ्लॉप होने के बाद कितनी बदली अभिषेक शर्मा की रैंकिंग, साहिबजादा फरहान ने लगाई बड़ी छलांग

ICC Mens T20I Rankings: अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ज्यादातर मुकाबलों में फ्लॉप ही नजर आए. तो आइए जानते हैं कि इसके बाद अभिषेक की रैंकिंग कितनी बदली.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 04 Mar 2026 04:58 PM (IST)
Preferred Sources

ICC Mens T20I Rankings, Abhishek Sharma: बुधवार (04 मार्च) को आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी, जिसमें सभी की नजरें भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर थीं. वहीं पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को बड़ा फायदा पहुंचा है. टॉप-5 रैंकिंग में अभिषेक के अलावा ईशान किशन दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं. 

बता दें कि टी20 विश्व कप में ज्यादातर फ्लॉप होने के बाद भी अभिषेक की रैंकिंग में फर्क नहीं पड़ा. वह पहले ही पायदान पर मौजूद हैं. इसके अलावा पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को रैंकिंग में बड़ा फायदा पहुंचा है. 

सिर्फ एक मैच में चला बल्ला 

शुरुआती तीन मैचों में डक पर आउट होने वाले अभिषेक शर्मा टूर्नामेंट में अब तक सिर्फ एक मैच में ही चले हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 के मैच में अभिषेक ने 55 रनों की पारी खेली थी. इसके अलावा सुपर-8 के बाकी दो मैचों में 15 और 10 रन बनाए. इस प्रदर्शन के बाद अभिषेक पहले नंबर पर हैं. उनकी रेंटिंग में 874 है. 

साहिबजादा फरहान की बदली रैंकिंग 

टी20 वर्ल्ड कप में दमदार प्रदर्शन करने वाले साहिबजादा फरहान रैंकिंग में एक पायदान ऊपर पहुंच गए हैं. दूसरे नंबर पर मौजूद पाक बल्लेबाज की रेटिंग 848 की है. 

रैंकिंग के टॉप-5 बल्लेबाज 

रैंकिंग में मौजूद टॉप-5 बल्लेबाजों को देखा जाए तो अभिषेक शर्मा पहले पायदान पर हैं. इसके अलावा साहिबजादा फरहान दूसरे नंबर पर हैं. तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के फिल सॉल्ट मौजूद हैं, जिनकी रेटिंग 803 है. लिस्ट में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन 783 रेटिंग के साथ चौथे नंबर पर हैं. फिर पांचवें पायदान पर श्रीलंका के पथुम निसंका हैं, जिनकी रेटिंग 766 है.

रेटिंग में आगे देखा जाए, तो तिलक वर्मा 749 रेटिंग के साथ छठे नंबर पर हैं. इसके बाद भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव सातवें नंबर पर हैं. सूर्या की रेटिंग 739 है. आठवें नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस हैं. ब्रेविस की रैंकिंग 737 की है. लिस्ट में आगे बढ़ते हुए इंग्लैंड के जोस बटलर 716 रेटिंग के साथ नौवें पायदान पर हैं. न्यूजीलैंड के टीम सीफर्ट 712 रेटिंग के साथ दसवें पायदान पर हैं.

 

यह भी पढ़ें: कमिंस की तरह सैम कर्रन ने भी दी साइलेंट करने वाली धमकी, सेमीफाइनल में भारत से भिड़ेगा इंग्लैंड

Published at : 04 Mar 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Sahibzada Farhan ICC Mens T20I Rankings
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ICC T20I Rankings: लगातार फ्लॉप होने के बाद कितनी बदली अभिषेक शर्मा की रैंकिंग, साहिबजादा फरहान ने लगाई बड़ी छलांग
लगातार फ्लॉप होने के बाद कितनी बदली अभिषेक शर्मा की रैंकिंग, साहिबजादा फरहान ने लगाई बड़ी छलांग
क्रिकेट
कमिंस की तरह सैम कर्रन ने भी दी साइलेंट करने वाली धमकी, सेमीफाइनल में भारत से भिड़ेगा इंग्लैंड
कमिंस की तरह सैम कर्रन ने भी दी साइलेंट करने वाली धमकी, सेमीफाइनल में भारत से भिड़ेगा इंग्लैंड
क्रिकेट
सेमीफाइनल की पिच को लेकर भड़के गौतम गंभीर, क्यूरेटर से नाराज; जानें क्या है इस बवाल की वजह
सेमीफाइनल की पिच को लेकर भड़के गौतम गंभीर, क्यूरेटर से नाराज; जानें क्या है इस बवाल की वजह
क्रिकेट
सेमीफाइनल से पहले भगवान की शरण में पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में की प्रार्थना
सेमीफाइनल से पहले भगवान की शरण में पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, सिद्धिविनायक मंदिर में की प्रार्थना
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव: शरद पवार की वजह से राज्यसभा की सातों सीटें होंगी निर्विरोध? जानिए वोटों का गणित
महाराष्ट्र: शरद पवार की वजह से राज्यसभा की सातों सीटें होंगी निर्विरोध? जानिए वोटों का गणित
इंडिया
16 साल की छात्रा ने बाथरूम में दिया बच्चे को जन्म, नवजात के साथ आगे जो हुआ... सुनकर कलेजा पसीज जाएगा
16 साल की छात्रा ने बाथरूम में दिया बच्चे को जन्म, नवजात के साथ आगे जो हुआ... सुनकर कलेजा पसीज जाएगा
क्रिकेट
कमिंस की तरह सैम कर्रन ने भी दी साइलेंट करने वाली धमकी, सेमीफाइनल में भारत से भिड़ेगा इंग्लैंड
कमिंस की तरह सैम कर्रन ने भी दी साइलेंट करने वाली धमकी, सेमीफाइनल में भारत से भिड़ेगा इंग्लैंड
बॉलीवुड
होली पर रिलीज हुई इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल, ओटीटी पर यहां देखें
होली पर रिलीज हुई इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल, ओटीटी पर यहां देखें
इंडिया
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
यूटिलिटी
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत, दिल्ली की महिलाएं जानें काम की बात
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत, दिल्ली की महिलाएं जानें काम की बात
यूटिलिटी
होली में भीग गया फोन और अब ऑन नहीं हो रहा? तो तुरंत करें ये काम
होली में भीग गया फोन और अब ऑन नहीं हो रहा? तो तुरंत करें ये काम
हेल्थ
Kidney Disease Symptoms: सावधान! अक्सर 'साइलेंट' होती है किडनी की बीमारी, इन संकेतों को न करें नजरअंदाज
सावधान! अक्सर 'साइलेंट' होती है किडनी की बीमारी, इन संकेतों को न करें नजरअंदाज
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget