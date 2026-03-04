LIVE: पावरप्ले खत्म, दक्षिण अफ्रीका ने कर ली वापसी; एडन मार्करम और डेवाल्ड ब्रेविस क्रीज पर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटSA vs NZ Semi-Final Live Score: पावरप्ले खत्म, दक्षिण अफ्रीका ने कर ली वापसी; एडन मार्करम और डेवाल्ड ब्रेविस क्रीज पर

South Africa vs New Zealand 1st Semi-Final Live Score: यहां आपको दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मुकाबले का लाइव स्कोर और मैच से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे.

By : मोहम्मद वाहिद  | Updated at : 04 Mar 2026 07:35 PM (IST)

LIVE

Key Events
दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल
Source : सोशल मीडिया (एक्स)

Background

आज 2026 टी20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमें कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आमने-सामने हैं. टी20 वर्ल्ड कप में कभी न्यूजीलैंड की टीम दक्षिण अफ्रीका से नहीं जीती है, लेकिन आज इस आंकड़े में बदलाव हो सकता है. 

अगर हेड-टू-हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो आंकड़े साउथ अफ्रीका के पक्ष में दिखाई देते हैं. साल 2005 से 2026 के बीच दोनों टीमों के बीच 19 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इनमें साउथ अफ्रीका ने 12 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 7 जीत मिली है. जीत प्रतिशत के मामले में भी अफ्रीकी टीम करीब 63 प्रतिशत के साथ आगे है, जबकि न्यूजीलैंड का प्रतिशत लगभग 37 है.

फॉर्म और आत्मविश्वास का मुकाबला

साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट में बेहतरीन लय में नजर आया है. ग्रुप चरण में टीम ने लगातार जीत दर्ज कर आत्मविश्वास बढ़ाया है. बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में संतुलन उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है.

वहीं न्यूजीलैंड की टीम बड़े मैचों में वापसी करने के लिए जानी जाती है. कीवी खिलाड़ी दबाव में भी शांत रहते हैं और यही उनकी खास पहचान है. सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में अनुभव अहम भूमिका निभा सकता है.

ईडन गार्डन्स का असर

ईडन गार्डन्स की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार होती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिनरों को भी मदद मिल सकती है. ऐसे में टॉस और टीम संयोजन बेहद महत्वपूर्ण होंगे. शाम के मुकाबले में ओस भी अहम फैक्टर बन सकती है.

फाइनल का रास्ता अहमदाबाद से होकर

इस मुकाबले की विजेता टीम 8 मार्च को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल में खेलेगी, जहां उसका सामना भारत या इंग्लैंड से होगा. इसलिए यह सेमीफाइनल किसी भी लिहाज से हल्का नहीं है.

19:35 PM (IST)  •  04 Mar 2026

SA vs NZ Semi Final Live Score: पावरप्ले खत्म, दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 48-2

पावरप्ले खत्म हो गया है. 6 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट पर 48 रन है. एडन मार्करम 15 गेंद में 16 रन पर हैं. डेवाल्ड ब्रेविस 12 गेंद में 15 रन पर हैं. दोनों के बीच 25 गेंद में 36 रनों की साझेदारी हो गई है. 

19:22 PM (IST)  •  04 Mar 2026

SA vs NZ Semi-Final Live Score: 4 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 28/2

जल्दी 2 विकेट गिर जाने के बाद कप्तान एडन मार्करम और डेवाल्ड ब्रेविस ने पारी संभाली. 4 ओवर के बाद अफ्रीका का स्कोर 28/2 रन हो गया है. मार्करम 08 रन पर खेल रहे हैं. वहीं ब्रेविस ने 05 रन बना लिए हैं.

Cricket World Cup South Africa Vs New Zealand T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup SA Vs NZ SA Vs NZ Semi Final
New Update
Embed widget