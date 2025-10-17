IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मुकाबले हमेशा रोमांच और तीखी प्रतिस्पर्धा से भरे रहते हैं. जहां बल्लेबाजों ने कई बार धूम मचाई है, वही गेंदबाजों ने भी अपनी धारदार गेंदबाजी से मैच का रुख पलटा है. अगर बात की जाए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की, तो इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली का नाम सबसे ऊपर आता है.

ब्रेट ली

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पीड स्टार ब्रेट ली ने भारत के खिलाफ हमेशा कहर बरपाया है. 2000 से 2012 के बीच खेले गए 32 मैचों में ब्रेट ली ने 55 विकेट झटके. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/27 रहा. ब्रेट ली का औसत 21.00 और इकोनॉमी रेट 4.49 रहा, जो बताता है कि उन्होंने न सिर्फ विकेट लिए बल्कि रनों पर भी लगाम लगाए रखी. उनकी तेज और उछाल भरी गेंदों से भारतीय बल्लेबाजों को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा है.

कपिल देव

भारतीय टीम की ओर से कपिल देव इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं. 1980 से 1994 तक खेले गए 41 मैचों में उन्होंने 45 विकेट अपने नाम किए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/43 का रह. कपिल ने अपनी स्विंग और लाइन-लेंथ से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बार-बार परेशान किया. 3.67 की शानदार इकोनॉमी रेट बताती है कि वह सिर्फ विकेट टेकर ही नहीं, बल्कि बेहद किफायती गेंदबाज भी थे.

मिशेल जॉनसन

ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन 2006 से 2015 तक भारतीय बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बने रहे. उन्होंने 27 मैचों में 43 विकेट झटके. भारत के सामने उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/26 का रहा. जॉनसन ने कई बार अपनी गति और आक्रामकता से भारतीय टॉप ऑर्डर को ध्वस्त किया है.

स्टीव वॉ

ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान स्टीव वॉ सिर्फ बल्लेबाजी में नहीं, बल्कि गेंदबाजी में भी कमाल करते थ. उन्होंने भारत के खिलाफ खेले गए 53 मैचों में 43 विकेट लिए, जिसमें 4/40 उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. उनकी गेंदबाजी का इस्तेमाल रणनीतिक रूप से किया जाता था, और कई बार उन्होंने अहम मौकों पर अपनी टीम को विकेट दिलाए हैं.

मोहम्मद शमी

भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 2013 से 2025 तक खेले 26 मैचों में 42 विकेट अपने नाम किए. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा 5 विकेट लेकर 51 रन खर्च करने का रहा. हालांकि उनका इकोनॉमी रेट 6.00 रहा, लेकिन उन्होंने अपनी धारदार यॉर्कर और रिवर्स स्विंग से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को कई बार चौंकाया.