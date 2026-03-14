शुभमन गिल को मिला सबसे बड़ा अवॉर्ड, BCCI ने कर दिया एलान, विराट-रोहित और बुमराह को कुछ नहीं

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) शुभमन गिल को मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवॉर्ड से सम्मानित करने वाला है. शनिवार को BCCI Naman Awards 2026 की लिस्ट जारी की गई, जिसमें शुभमन गिल को मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और स्मृति मंधाना को बेस्ट वीमेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिलेगा. यह अवॉर्ड्स सेरेमनी रविवार, 15 मार्च को होगी.

बीसीसीआई नमन अवॉर्ड्स की शुरुआत 2006-07 में हुई थी, जिसमें पिछले एक साल में सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटरों को सम्मानित किया जाता है. मेंस कैटेगरी में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवॉर्ड को पॉली उमरीगर अवॉर्ड भी कहा जाता है.

शुभमन गिल अभी भारत की टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं और ये कुल दूसरी बार होगा जब गिल पॉली उमरीगर अवॉर्ड से सम्मानित किए जाएंगे. उन्होंने साल 2025 में 9 टेस्ट मैचों में 983 रन बनाए थे और वो पिछले साल सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. इसी दौरान उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध 5 मैचों की सीरीज में 754 रन बनाए थे. इसके अलावा उन्होंने 11 वनडे मैचों में 490 रन बनाए थे.

दूसरी ओर स्मृति मंधाना को लगातार दूसरे साल बेस्ट महिला इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवॉर्ड मिलने वाला है और यह कुल पांचवीं बार होगा जब मंधाना इस पुरस्कार से सम्मानित की जाएंगी.

टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेले थे गिल

शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले टी20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया था. खराब फॉर्म के कारण उन्हें बाहर किया गया था और वो साल 2025 की शुरुआत से ही टी20 में लगातार बड़ी पारियां खेलने में नाकाम हो रहे थे. इसका भुगतान उन्हें टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर होने के रूप में करना पड़ा. याद दिला दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी.

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