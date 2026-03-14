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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसिद्धिविनायक मंदिर पहुंची 2026 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, गंभीर-सूर्या ने भगवान गणेश से लिया आशीर्वाद

सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची 2026 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, गंभीर-सूर्या ने भगवान गणेश से लिया आशीर्वाद

Team India Siddhivinayak Temple: भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव मुंबई स्थित सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Mar 2026 05:27 PM (IST)
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टी20 वर्ल्ड कप 2026 की विजेता टीम इंडिया जब अहमदाबाद में हनुमान मंदिर के दर्शन करने पहुंची, तब खूब बवाल मचा था. अब चैंपियन भारतीय टीम मुंबई स्थित सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन करने पहुंची है. आपको याद दिला दें कि 8 मार्च को फाइनल मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को रिकॉर्ड 96 रनों के अंतर से हराया था. भारत ऐसा पहला देश बना जिसने लगातार 2 बार टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई.

टीम इंडिया के हेड कोच और कप्तान सूर्यकुमार यादव भी भगवान गणेश के दर्शन करने पहुंचे. दोनों टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ नजर आए और भगवान गणेश के आगे माथा टेका.

भारतीय टीम ने पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया. ग्रुप A में टॉप किया, उसके बाद सुपर-8 में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची थी. सुपर-8 के मैच में टीम इंडिया को दक्षिण अफ्रीका के हाथों हार मिली थी. उस हार के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा था कि उस मैच से अक्षर पटेल को ड्रॉप करना उन्हीं की गलती थी.

 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 14 Mar 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
Siddhivinayak Temple GAUTAM GAMBHIR SURYAKUMAR YADAV T20 World Cup 2026
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