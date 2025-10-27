ODI Record: वनडे क्रिकेट में विकेटकीपर की भूमिका सिर्फ कैच पकड़ने या गेंद रोकने तक सीमित नहीं रहती. कई बार एक तेज स्टंपिंग मैच का रुख पलट देती है. इस फॉर्मेट में कई महान विकेटकीपर आए, लेकिन कुछ ने अपनी फुर्ती और बिजली-सी तेज ग्लव्स वर्क से खास पहचान बनाई है. आइए जानते हैं कौन हैं वनडे क्रिकेट इतिहास के वो 5 विकेटकीपर जिन्होंने सबसे ज्यादा स्टंपिंग की हैं.

महेंद्र सिंह धोनी - भारत

भारतीय दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी इस लिस्ट में शीर्ष पर हैं. 2004 से 2019 तक खेले गए 350 वनडे मैचों में उन्होंने कुल 123 स्टंपिंग की हैं. धोनी अपनी बिजली जैसी तेज रिफ्लेक्स और सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने टी20 के अपने करियर में 321 कैच भी पकड़े और कुल 444 विकेट के पीछे के डिसमिसल किए. उनका बेस्ट रिकॉर्ड एक पारी में 6 डिसमिसल (5 कैच, 1 स्टंपिंग) का रहा है.

कुमार संगकारा - श्रीलंका

श्रीलंका के महान विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार संगकारा दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 2000 से 2015 के बीच 404 मैचों में 99 स्टंपिंग की. संगकारा अपनी तकनीक, फिटनेस और स्मार्ट विकेटकीपिंग के लिए जाने जाते थे. उनकी तेज नजर और गेंदबाजों के साथ तालमेल ने उन्हें क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर्स में शामिल किया है.

रोमेश कलुविथरना - श्रीलंका

90 के दशक में श्रीलंका के आक्रामक विकेटकीपर रोमेश कलुविथरना ने 189 मैचों में 75 स्टंपिंग की है. मुरलीधरन जैसे महान स्पिनरों के साथ उनकी जोड़ी कमाल की रही. कलुविथरना की तेजी से की गई स्टंपिंग ने कई बार बल्लेबाजों को पवेलियन लौटने पर मजबूर किया.

मोइन खान - पाकिस्तान

पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर मोइन खान ने 1990 से 2004 तक के करियर में 73 स्टंपिंग की हैं. उन्होंने 214 कैच भी लपके और कुल 287 डिसमिसल पूरे किए. मोइन अपनी तेज आवाज और जुझारू स्वभाव के लिए जाने जाते थे. उनकी स्टंपिंग खास तौर पर स्पिनर्स के साथ शानदार तालमेल का नतीजा होती थी.

मुशफिकुर रहीम - बांग्लादेश

बांग्लादेश के अनुभवी विकेटकीपर मुशफिकुर रहीम ने अब तक (2006–2025) 274 वनडे मैचों में 56 स्टंपिंग की हैं और इस लिस्ट में 5वां स्थान हासिल कर लिया है. उन्होंने अपने करियर में 243 कैच लपककर कुल 297 डिसमिसल किए हैं. मुशफिकुर अपने शांत स्वभाव और भरोसेमंद विकेटकीपिंग से बांग्लादेश टीम की रीढ़ बने हुए हैं.