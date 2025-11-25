हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL में एक इनिंग में सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन, टॉप 5 की लिस्ट में कितने भारतीय

T20 के दबाव में पांच विकेट लेना किसी भी गेंदबाज के लिए एक उपलब्धि मानी जाती है. IPL इतिहास में जसप्रीत बुमराह और मार्क वुड जैसे गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लेकर अपना दबदबा दिखाया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 25 Nov 2025 07:41 AM (IST)
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सिर्फ धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए ही नहीं बल्कि बेहतरीन गेंदबाजी के लिए भी जाना जाता है. टी20 फॉर्मेट में एक गेंदबाज के लिए 5 विकेट लेना बेहद मुश्किल माना जाता है, क्योंकि बल्लेबाज हमेशा आक्रामक खेल के इरादे से मैदान में उतरते हैं. ऐसे में जो गेंदबाज इस कारनामे को करते हैं, वे अपनी टीम के मैच का नतीजा बदलने की क्षमता रखते हैं. जानिए एक इनिंग में सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं..

जेम्स फॉकनर

ऑस्ट्रेलिया के जेम्स फॉकनर ने IPL में अपना अलग ही दबदबा बनाया. राजस्थान रॉयल्स सहित कई टीमों के लिए खेलते हुए उन्होंने दो बार एक पारी में पांच विकेट चटकाए. उनका बेस्ट फिगर 5/16 रहा. फॉकनर की खासियत थी उनकी स्लोअर गेंदें और भ्रामक लाइन-लेंथ, जिसने बल्लेबाजों को कई बार उलझाया.

जयदेव उनादकट

अनुभवी भारतीय गेंदबाज जयदेव उनादकट कई टीमों से खेले लेकिन जहां भी गए, विकेट निकालने की क्षमता बरकरार रखी. उन्होंने IPL में दो बार पांच विकेट लेने का कारनामा किया. उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 5/25 रहा. भले ही उनका इकॉनमी रेट थोड़ा ऊंचा रहा हो, लेकिन स्ट्राइक रेट और विकेट लेने की क्षमता ने उन्हें हमेशा टीम का उपयोगी गेंदबाज बनाया.

जसप्रीत बुमराह

मुंबई इंडियंस के स्टार जसप्रीत बुमराह को IPL इतिहास के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक माना जाता है. उनकी यॉर्कर, सटीक लाइन और गर्दन पर चढ़ने वाली बाउंसर बल्लेबाजों का खेल बिगाड़ देती हैं. बुमराह ने भी IPL में दो बार पांच विकेट हासिल किए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/10 है, जो लीग की सबसे घातक स्पेल में से एक माना जाता है.

मार्क वुड 

इनके अलावा मार्क वुड भी इस खास क्लब का हिस्सा हैं और उनका नाम इस लिस्ट में 2 बार आता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी रफ्तार के लिए मशहूर वुड ने IPL में दो अलग-अलग टीमों के लिए खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया. चाहे उनका 5/19 का स्पेल हो या CSK के लिए 5/14 का, वुड ने तेज रफ्तार से अपनी अलग छाप छोड़ी है. 

Published at : 25 Nov 2025 07:41 AM (IST)
