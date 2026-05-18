IPL 2026 में ऐसा क्या हुआ कि वैभव सूर्यवंशी का जिक्र कर नाराज हुए मोहम्मद कैफ, जानिए

भारतीय क्रिकेट में फील्डिंग को हमेशा मैच जिताने वाला सबसे अहम पहलू माना गया है. एक शानदार कैच या बिजली जैसी तेज रन आउट किसी भी मुकाबले का रुख बदल सकता है. लेकिन इस बार आईपीएल 2026 में कई टीमों की खराब फील्डिंग लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस सीजन में फील्डिंग का स्तर बेहद निराशाजनक रहा है.

यश राज की गलती ने बदला मैच का मोमेंटम

हाल ही में खेले गए मुकाबले में युवा खिलाड़ी यश राज ने एक आसान कैच छोड़ दिया, जब बल्लेबाज के एल राहुल शून्य रन पर थे. क्रिकेट में ऐसे मौके बेहद अहम होते हैं, क्योंकि शुरुआती जीवनदान किसी बल्लेबाज को बड़ा स्कोर बनाने का मौका दे सकता है. यही हुआ भी. उस कैच ड्रॉप के बाद मैच का पूरा दबाव बदल गया और विपक्षी टीम को संभलने का मौका मिल गया. मोहम्मद कैफ ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में ऐसी गलतियां किसी भी टीम को भारी पड़ सकती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि खिलाड़ियों को केवल बल्लेबाजी और गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि फील्डिंग पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए.

वैभव सूर्यवंशी की फील्डिंग पर भी उठे सवाल

इस सीजन में युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की फील्डिंग भी सवालों के घेरे में रही है. कई मौकों पर उनसे मिसफील्ड देखने को मिली और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पूरे सीजन में वह एक भी कैच पकड़ने में सफल नहीं रहे. क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक क्रिकेट में केवल प्रतिभा काफी नहीं होती, बल्कि फिटनेस, फुर्ती और मैदान पर सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है. अगर कोई खिलाड़ी भारत के लिए खेलने का सपना देखता है, तो उसे हर विभाग में खुद को साबित करना पड़ता है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में छोटी सी गलती भी टीम को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है.

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कोचों की भूमिका भी बेहद अहम

मोहम्मद कैफ ने अपने बयान में कोचिंग स्टाफ की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों को फील्डिंग के बेसिक स्किल्स सिखाना कोचों का कर्तव्य है. केवल नेट्स में बल्लेबाजी अभ्यास कराने से टीम मजबूत नहीं बनती. खिलाड़ियों को कैचिंग, ग्राउंड फील्डिंग और फिटनेस ड्रिल्स पर लगातार मेहनत करनी चाहिए. कैफ का मानना है कि खिलाड़ियों को फील्डिंग को बोझ नहीं, बल्कि खेल का मजेदार हिस्सा समझना चाहिए. जब खिलाड़ी मैदान पर पूरी ऊर्जा और जुनून के साथ उतरते हैं, तभी टीम का प्रदर्शन अलग नजर आता है.

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IPL में सुधार की जरूरत

IPL दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग मानी जाती है, जहां करोड़ों युवा खिलाड़ी प्रेरणा लेते हैं. ऐसे में खराब फील्डिंग खेल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करती है. आने वाले मैचों में टीमों और खिलाड़ियों को इस कमजोरी पर काम करने की जरूरत होगी, ताकि क्रिकेट प्रशंसकों को बेहतर और रोमांचक मुकाबले देखने को मिलें.