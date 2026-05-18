RR VS DC: आखिरी 6 ओवर में राजस्थान सिर्फ 33 रन बना सकी, गिरे 6 विकेट

दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 के अहम मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया. मैच में एक समय राजस्थान पूरी तरह मजबूत स्थिति में थी, लेकिन आखिरी ओवरों में टीम की बल्लेबाजी अचानक बिखर गई. राजस्थान ने तेज शुरुआत की थी. वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल ने तेजी से रन बनाए. बाद में कप्तान रियान पराग ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. 14 ओवर के बाद टीम का स्कोर 160 रन था और लग रहा था कि राजस्थान आसानी से 220 रन पार कर जाएगी. लेकिन इसके बाद दिल्ली के गेंदबाजों ने मैच का रुख बदल दिया.

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मिचेल स्टार्क ने लगातार विकेट लेकर राजस्थान पर दबाव बना दिया. रियान पराग के आउट होते ही रन बनाने की रफ्तार धीमी पड़ गई. आखिरी 6 ओवर में राजस्थान सिर्फ 33 रन ही जोड़ सकी और टीम ने 6 विकेट गंवा दिए. रियान पराग ने 51 रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी ने 46 रन की तेज पारी खेली. ध्रुव जुरेल ने भी अर्धशतक लगाया. इसके बावजूद राजस्थान बड़ा स्कोर नहीं बना पाई.

दिल्ली की ओर से स्टार गेंदबाज स्टार्क सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 4 विकेट लिए. लुंगी एंगिडी और माधव तिवारी ने भी अहम विकेट निकाले. दिल्ली की इस जीत से पॉइंट्स टेबल में टीम को फायदा हुआ. वहीं राजस्थान रॉयल्स को हार के बाद नुकसान उठाना पड़ा. लेकिन इसके बाद दिल्ली के गेंदबाजों ने मैच का रुख बदल दिया.

मैच के बाद रियान ने मीडिल ओडर्स में खराब प्रदर्शन, खराब फील्डिंग को हार का कारण बताया. दिल्ली की इस जीत से पॉइंट्स टेबल में टीम को फायदा हुआ. वहीं राजस्थान रॉयल्स को हार के बाद नुकसान उठाना पड़ा. बता दे कि आरसीबी आईपीएल 2026 की पहली क्वालिफाई करने वाली टीम बन चुकी है.

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