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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सRR Vs DC IPL 2026: 'राजस्थान रॉयल्स अपनी पूरी क्षमता से खेले तो...', कोच विक्रम राठौड़ का बयान वायरल

RR Vs DC IPL 2026: 'राजस्थान रॉयल्स अपनी पूरी क्षमता से खेले तो...', कोच विक्रम राठौड़ का बयान वायरल

RR Vs DC IPL 2026: रविवार को राजस्थान रॉयलस की हार के बाद विक्रम राठौड़ ने कहा, "राजस्थान रॉयलस पूरी क्षम्ता से खेलें तो किसी भी टीम को हरा सकती है."

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अंश राघव | Updated at : 18 May 2026 01:55 PM (IST)
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राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने कहा कि अगर उनकी टीम अपनी पूरी क्षमता से खेल तो वह किसी भी टीम को हरा सकती है और इसलिए वह अब भी आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने की प्रबल दावेदार है.

राजस्थान रॉयल्स के अभी 12 अंक हैं और वह छठे स्थान पर है. वह अपने बाकी बचे दो मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेगा.

राठौड़ ने दिल्ली कैपिटल्स से मिली हार के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम प्रत्येक मैच को जीतने की रणनीति बना रहे हैं. हमारे लिए हर मैच महत्वपूर्ण है और हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं’’.

उन्होंने कहा, ‘‘हमें अब दोनों मैच जीतने ही होंगे. हमारा मानना ​​है कि अगर हम अपनी पूरी क्षमता से खेलें तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं. यही हमारी सोच है. हमें मैदान पर उतरकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा’’.

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राठौड़ ने ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के बारे में बताया कि घुटने में हल्की चोट के कारण एहतियात के तौर पर उन्हें आराम देने का फैसला किया गया.

उन्होंने कहा, ‘‘उनके घुटने में हल्की चोट थी. उन्हें लगा कि अगर हम उन्हें एक और मैच का आराम दें तो यह उनके लिए अच्छा होगा. इसीलिए उन्हें आज आराम दिया गया’’.

टीम के युवा बल्लेबाजों का समर्थन करते हुए राठौड़ ने कहा कि खिलाड़ियों को दूसरों की नकल करने की कोशिश करने के बजाय अपनी व्यक्तिगत क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘‘अलग-अलग खिलाड़ी अलग-अलग तरह से बल्लेबाजी करते हैं. कोई भी सफल हो सकता है. आपको अपनी ताकत को पहचानना और समझना होगा. अगर आप अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं और उसी के अनुसार खेलते हैं तो आप रन बना सकते हैं’’.

राठौड़ ने विराट कोहली का उदाहरण देते हुए कहा कि वह पूरी तरह से पावर हिटिंग पर निर्भर नहीं हैं, इसके बावजूद खेल के सबसे छोटे प्रारूप में सफल रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘मैं उन्हें पूरी तरह से पावर-हिटिंग खिलाड़ी नहीं कहूंगा. इससे पता चलता है कि अगर खिलाड़ी को अपनी क्षमता पर भरोसा हो तो वह सफल हो सकता है’’.

यह भी पढ़ें- RCB Vs PBKs IPL 2026: प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी आरसीबी, मुश्किल हुई पीबीकेएस की राह

Published at : 18 May 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Rajasthan Royals Vikram Rathour Arun Jaitley Stadium IPL 2026
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