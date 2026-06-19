हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सMLC T20 LEAGUE: आईपाएल 2026 में 0,0 पर आउट,अब MLC टी20 लीग में पहुंचते ही लगाया शतक, ठोक दिए इतने रन

MLC T20 LEAGUE: आईपाएल 2026 में 0,0 पर आउट,अब MLC टी20 लीग में पहुंचते ही लगाया शतक, ठोक दिए इतने रन

टिम साइफर्ट ने लगातार दो डक के बाद MLC 2026 के पहले मैच में 66 गेंदों पर 104 रन ठोक दिए. उनकी शतकीय पारी की बदौलत सिएटल ओर्कास ने 220 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Anshu Kumar Singh |  Updated at : 19 Jun 2026 11:13 AM (IST)
Preferred Sources

मेजर लीग क्रिकेट 2026 का आगाज धमाकेदार अंदाज में हुआ. टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले में एक ऐसे बल्लेबाज ने सुर्खियां बटोर लीं, जो अपने पिछले दो टी20 मैचों में खाता तक नहीं खोल पाया था. इस बार उसने मैदान पर उतरते ही अलग रंग दिखाया और गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला.

सिएटल ओर्कास और टेक्सास सुपर किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में सिएटल ने पहले बल्लेबाजी की. टीम को शानदार शुरुआत मिली और उसके दोनों ओपनरों ने पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी कर दी.

ओपनिंग करने उतरे टिम साइफर्ट ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने मैदान के हर हिस्से में रन बटोरे और गेंदबाजों को किसी तरह की वापसी का मौका नहीं दिया. साइफर्ट ने 66 गेंदों में 104 रन की शानदार पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 6 छक्के निकले. उन्होंने 157.58 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 64 गेंदों में अपना शतक पूरा किया.

इस शतकीय पारी को खास बनाने वाली बात उनका हालिया रिकॉर्ड भी है. MLC में उतरने से पहले उन्होंने अपने पिछले दो टी20 मुकाबले आईपीएल में खेले थे. दोनों मैचों में वह बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे. लगातार दो बार शून्य पर आउट होने के बाद उन पर दबाव था, लेकिन उन्होंने पहले ही मैच में शानदार वापसी कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

 ये भी पढ़े-शुभमन गिल की वजह से दोहरे शतक से चूके ईशान किशन? मैच के बाद ये क्या कह दिया

साइफर्ट के साथ दूसरे छोर पर शयन जहांगीर ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की. उन्होंने 47 गेंदों पर 78 रन बनाए. अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके और 7 छक्के लगाए. दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 191 रन की बड़ी साझेदारी हुई, जिसने मैच की दिशा तय कर दी.

इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत सिएटल ओर्कास ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 220 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. टेक्सास के गेंदबाज पूरे मैच में दबाव बनाने में नाकाम रहे और बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया.

कभी लगातार दो डक से जूझ रहा बल्लेबाज कुछ ही दिनों बाद शतक लगाकर सुर्खियों में आ गया. क्रिकेट की यही खूबसूरती है, जहां एक पारी खिलाड़ी की कहानी पूरी तरह बदल सकती है. साइफर्ट ने MLC 2026 के पहले ही मैच में यह साबित कर दिया कि फॉर्म अस्थायी होती है, लेकिन क्लास हमेशा कायम रहती है.

PAK New Central Contract 2026: पाकिस्तानी खिलाड़ियों की लगी लॉटरी! PCB के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नियमों से बढ़ी कमाई, अब मिलेगा इतना पैसा

Published at : 19 Jun 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Tim Seifert KKR Seattle Orcas MLC T20 LEAGUE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
MLC T20 LEAGUE: आईपाएल 2026 में 0,0 पर आउट,अब MLC टी20 लीग में पहुंचते ही लगाया शतक, ठोक दिए इतने रन
आईपाएल 2026 में 0,0 पर आउट,अब MLC टी20 लीग में पहुंचते ही लगाया शतक, ठोक दिए इतने रन
स्पोर्ट्स
CSK की टीम ने मचाई तबाही, फाफ डु प्लेसिस ने ऐतिहासिक शतक ठोक रचा इतिहास; DC की टीम को हराया
CSK की टीम ने मचाई तबाही, फाफ डु प्लेसिस ने ऐतिहासिक शतक ठोक रचा इतिहास; DC की टीम को हराया
स्पोर्ट्स
स्टुअर्ट ब्रॉड ने चुनी अल्टीमेट टेस्ट इलेवन की टीम, सचिन को नहीं चुना, विराट कोहली को लेकर क्या कहा जानिए
स्टुअर्ट ब्रॉड ने चुनी अल्टीमेट टेस्ट इलेवन की टीम, सचिन को नहीं चुना, विराट कोहली को लेकर क्या कहा जानिए
स्पोर्ट्स
अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में खेलेंगे हर्षित राणा! BCCI ने स्क्वाड में अचानक किया बदलाव
अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में खेलेंगे हर्षित राणा! BCCI ने स्क्वाड में अचानक किया बदलाव
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Maharashtra Politics |Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray के 6 सांसद बागी, कैसे बचेगी पार्टी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक SIT रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की पड़ताल...', CM योगी के दौरे से पहले बोले अखिलेश यादव
'एक SIT रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की पड़ताल...', CM योगी के दौरे से पहले बोले अखिलेश यादव
इंडिया
NEET Papaer Leak: कॉकरोच जनता पार्टी ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, अभिजीत दीपके ने सरकार से NEET मामले में कर दी बड़ी डिमांड
कॉकरोच जनता पार्टी ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, अभिजीत दीपके ने सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
स्पोर्ट्स
‘गंभीर हटाओ, धोनी लाओ’, श्रीसंत के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कह दिया
‘गंभीर हटाओ, धोनी लाओ’, श्रीसंत के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कह दिया
साउथ सिनेमा
'पेद्दी' की रफ्तार पड़ी सुस्त, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन, लेकिन मेकर्स ने फिल्म की कमाई बढ़ाने की चल दी है चाल
घटती जा रही 'पेद्दी' की कमाई, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन
विश्व
होर्मुज से कैसे निकलेंगे जहाज, क्या देना होगा टोल? ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद अब ये होंगे नए नियम
होर्मुज से कैसे निकलेंगे जहाज, क्या देना होगा टोल? ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद अब ये होंगे नए नियम
जनरल नॉलेज
ऊंची-ऊंची छतों वाले पुराने घर हमेशा ठंडे क्यों रहते थे? हैरान कर देगा इसके पीछे का साइंस
ऊंची-ऊंची छतों वाले पुराने घर हमेशा ठंडे क्यों रहते थे? हैरान कर देगा इसके पीछे का साइंस
ऑटो
बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है काला धुआं, समझ लीजिए खराब हो गई है यह चीज
बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है काला धुआं, समझ लीजिए खराब हो गई है यह चीज
Embed widget