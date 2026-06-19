आईपाएल 2026 में 0,0 पर आउट,अब MLC टी20 लीग में पहुंचते ही लगाया शतक, ठोक दिए इतने रन

मेजर लीग क्रिकेट 2026 का आगाज धमाकेदार अंदाज में हुआ. टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले में एक ऐसे बल्लेबाज ने सुर्खियां बटोर लीं, जो अपने पिछले दो टी20 मैचों में खाता तक नहीं खोल पाया था. इस बार उसने मैदान पर उतरते ही अलग रंग दिखाया और गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला.

सिएटल ओर्कास और टेक्सास सुपर किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में सिएटल ने पहले बल्लेबाजी की. टीम को शानदार शुरुआत मिली और उसके दोनों ओपनरों ने पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी कर दी.

ओपनिंग करने उतरे टिम साइफर्ट ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने मैदान के हर हिस्से में रन बटोरे और गेंदबाजों को किसी तरह की वापसी का मौका नहीं दिया. साइफर्ट ने 66 गेंदों में 104 रन की शानदार पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 6 छक्के निकले. उन्होंने 157.58 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 64 गेंदों में अपना शतक पूरा किया.

इस शतकीय पारी को खास बनाने वाली बात उनका हालिया रिकॉर्ड भी है. MLC में उतरने से पहले उन्होंने अपने पिछले दो टी20 मुकाबले आईपीएल में खेले थे. दोनों मैचों में वह बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे. लगातार दो बार शून्य पर आउट होने के बाद उन पर दबाव था, लेकिन उन्होंने पहले ही मैच में शानदार वापसी कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

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साइफर्ट के साथ दूसरे छोर पर शयन जहांगीर ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की. उन्होंने 47 गेंदों पर 78 रन बनाए. अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके और 7 छक्के लगाए. दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 191 रन की बड़ी साझेदारी हुई, जिसने मैच की दिशा तय कर दी.

इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत सिएटल ओर्कास ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 220 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. टेक्सास के गेंदबाज पूरे मैच में दबाव बनाने में नाकाम रहे और बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया.

कभी लगातार दो डक से जूझ रहा बल्लेबाज कुछ ही दिनों बाद शतक लगाकर सुर्खियों में आ गया. क्रिकेट की यही खूबसूरती है, जहां एक पारी खिलाड़ी की कहानी पूरी तरह बदल सकती है. साइफर्ट ने MLC 2026 के पहले ही मैच में यह साबित कर दिया कि फॉर्म अस्थायी होती है, लेकिन क्लास हमेशा कायम रहती है.

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