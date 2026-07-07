इस तेज गेंदबाज की टीम इंडिया में हुई एंट्री, IPL 2026 में नहीं मिला था एक भी विकेट

टीम इंडिया में उस गेंदबाज की एंट्री हो गई है, जिसे IPL 2026 में एक भी विकेट नहीं मिला था. इस खिलाड़ी ने भारत के लिए पिछला मैच भी करीब 2 साल पहले खेला था. अब अचानक उसकी टीम में वापसी हो गई. यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि तेज गेंदबाज मयंक यादव (Mayank Yadav) हैं, जिन्हें जिम्बाब्वे दौरे पर होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 06 जुलाई को जिम्बाब्वे सीरीज के लिए टीम का एलान किया. यह सीरीज 23 जुलाई से खेली जाएगी, जिसके लिए मयंक यादव को मौका दिया गया. मयंक की करीब 2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी हुई. उन्होंने भारत के लिए पिछला मैच अक्टूबर 2024 में खेला था. मयंक इंजरी के चलते टीम इंडिया से बाहर थे.

आईपीएल 2026 में नहीं मिला कोई विकेट

इंजरी से जूझने वाले मयंक की आईपीएल 2026 में वापसी हुई. लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलने वाले मयंक ने सीजन में 4 मैच खेले, जिसमें उन्हें कोई विकेट नहीं मिल सका. पिछले यानी 2025 के सीजन में मयंक ने 2 मैचों में 2 विकेट चटकाए थे. उससे पूर्व अपने पहले सीजन (2024) में मयंक ने तेज रफ्तार का कहर बरपाते हुए 4 मैचों में 7 विकेट लिए थे.

अगर उनके पूरे आईपीएल करियर पर नजर डालें, तो मयंक ने कुल 10 मैच खेल लिए हैं, जिनकी 10 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 9 विकेट लिए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट 3/14 का रहा. वहीं इकॉनमी 10.14 की रही.

भारत के खेल चुके हैं 3 टी20

मयंक ने 06 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के जरिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया. तीन मैचों की सीरीज के पहले मच में मयंक ने 1 विकेट, दूसरे मैच में 1 विकेट और तीसरे मैच में 2 विकेट लिए थे. कुल तीनों मैच में उन्होंने 4 विकेट अपने खाते में डाले थे. अब देखना दिलचस्प होगा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलता है, तो कैसा प्रदर्शन करते हैं.

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