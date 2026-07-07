एशिया कप का शेड्यूल आया सामने, इस बार वनडे फॉर्मेट में होगा टूर्नामेंट, जानें सभी डिटेल्स

बांग्लादेश की मेजबानी में होने वाले एशिया कप 2027 की तारीख सामने आ गई है. क्रिकबज के अनुसार एशिया कप अगले साल 18 जून से शुरू होगा और फाइनल 4 जुलाई को खेला जाएगा. टूर्नामेंट के सभी मुकाबले मीरपुर सहित तीन मैदानों पर खेले जाएंगे. इस बार एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला जाना है.

एशिया कप 2027 की मेजबानी बांग्लादेश करेगा. टूर्नामेंट के मैच मीरपुर, चट्टोग्राम और सिलहट में खेले जाएंगे. क्रिकबज के अनुसार एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2027 के संबंध में जानकारी मांगी है, जो इस बार 50-ओवर फॉर्मेट में खेला जाएगा. पिछली बार यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला गया था. बताते चलें कि अगले साल वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 भी खेला जाना है.

2025 का एशिया कप सितंबर में खेला गया था, लेकिन इस बार टूर्नामेंट की तारीख पीछे कर दी गई है. एशिया कप 18 जून-4 जुलाई तक खेला जाएगा. बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में एशिया कप के लिए वेन्यू पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है.

बांग्लादेश ने आखिरी बार एशिया कप की मेजबानी साल 2016 में की थी और उस साल बांग्लादेश फाइनल तक पहुंचा था, लेकिन फाइनल में उसे भारत के हाथों 8 विकेट से हार मिली थी. पूर्व क्रिकेटर तमीम इकबाल कुछ समय पहले ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं और एशिया कप 2027, उनके अध्यक्ष रहते बांग्लादेश पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा होगा.

टीम इंडिया के बांग्लादेश टूर पर भी नया अपडेट आया है. बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद के बेटे, इब्राहिम ने बताया कि टीमों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा और जरूरत पड़ी तो सुरक्षा बढ़ाई जाएगी. उन्होंने यह भी साफ किया कि BCCI के साथ अब तक द्विपक्षीय सीरीज को लेकर कुछ सकारात्मक नतीजे निकल कर सामने नहीं आ सके हैं.

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