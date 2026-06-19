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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशुभमन गिल की वजह से दोहरे शतक से चूके ईशान किशन? मैच के बाद ये क्या कह दिया

शुभमन गिल की वजह से दोहरे शतक से चूके ईशान किशन? मैच के बाद ये क्या कह दिया

अफगानिस्तान के खिलाफ 125 रन बनाने वाले ईशान किशन ने मजाक में कहा कि शुभमन गिल की सलाह के कारण वह दोहरे शतक से चूक गए. उनके बीच का यह मजाकिया बात अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 19 Jun 2026 09:22 AM (IST)
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अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार शतक जड़ने वाले ईशान किशन और कप्तान शुभमन गिल की बेहतरीन साझेदारी ने भारत को बड़ी जीत दिलाई. हालांकि मुकाबले के बाद सामने आए एक वीडियो में ईशान ने मजाकिया अंदाज में दावा किया कि शुभमन गिल की एक सलाह की वजह से वह दोहरा शतक लगाने से चूक गए. बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए बिहाइंड द सीन्स वीडियो में ईशान किशन और शुभमन गिल के बीच हल्की-फुल्की नोकझोंक देखने को मिली.

बातचीत के दौरान ईशान ने हंसते हुए कहा, 'मेरे 70 रन कम कर दिए', जिस पर दोनों खिलाड़ी ठहाके लगाते नजर आए. भारतीय पारी के 37वें ओवर में ईशान किशन शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे. उन्होंने लगातार दो गेंदों पर दो छक्के जड़ दिए थे. इसके बाद नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े शुभमन गिल ने उन्हें मजाक-मजाक में पूरे ओवर में छह छक्के लगाने की चुनौती दे दी. गिल की बात सुनकर ईशान ने और आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन अगली ही गेंद पर उनका शॉट सही तरीके से टाइम नहीं हुआ और वह बाउंड्री पर कैच आउट हो गए. इसी घटना को याद करते हुए ईशान ने वीडियो में गिल पर चुटकी ली.इस पर शुभमन गिल ने भी मजेदार अंदाज में जवाब दिया, 'तुझे मारना ही तो था.' गिल की बात सुनकर ईशान भी मुस्कुरा पड़े और बोले, '100 प्रतिशत.'

 
 
 
 
 
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दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहे थे ईशान

जिस अंदाज में ईशान बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि वह अपने वनडे करियर का दूसरा दोहरा शतक भी लगा सकते हैं. उस समय भारतीय पारी में अभी काफी ओवर बाकी थे और ईशान के पास अपने सर्वोच्च वनडे स्कोर 210 रन को पीछे छोड़ने का मौका मौजूद था. हालांकि वह इस उपलब्धि तक नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने सिर्फ 79 गेंदों पर 125 रन की विस्फोटक पारी खेली. अपनी इस शतकीय पारी में ईशान ने 14 चौके और 7 छक्के लगाए. उनका स्ट्राइक रेट भी 158.23 का रहा. वीडियो में शुभमन गिल ने यह भी मजाक किया कि पूरी साझेदारी के दौरान ईशान ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रख रहे थे. इस पर ईशान ने कहा कि विकेट बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छा था और वह चाहते थे कि स्पिनरों के आने पर उन पर पूरी तरह दबाव बनाया जाए.

गिल ने खेली कप्तानी पारी

एक ओर जहां ईशान किशन ने आक्रामक बल्लेबाजी की, वहीं कप्तान शुभमन गिल ने संयम और क्लास का शानदार प्रदर्शन किया. गिल ने 110 गेंदों पर 154 रन बनाए और अपनी पारी में 22 चौके तथा 2 छक्के लगाए. उन्होंने ताकत के बजाय बेहतरीन टाइमिंग और शॉट चयन के दम पर अफगानिस्तान के गेंदबाजों को लगातार परेशान किया. उनकी यह पारी भारत की जीत की सबसे बड़ी वजहों में से एक रही.

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224 रन की रिकॉर्ड साझेदारी

ईशान किशन और शुभमन गिल के बीच तीसरे विकेट के लिए 224 रन की विशाल साझेदारी हुई. दोनों बल्लेबाजों की इस दमदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 402 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट में टीम का सबसे बड़ा स्कोर भी बना. अब भारत और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे शनिवार को खेला जाएगा. भारतीय टीम की नजर इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर होगी.

यह भी पढ़ें- टीम इंडिया का स्टार खिलाड़ी वर्ल्ड कप से बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान

Published at : 19 Jun 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
Shubman Gill ISHAN KISHAN India Vs Afghanistan ODI ODI Cricket
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