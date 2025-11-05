IND vs SA Test Record: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट मुकाबले हमेशा रोमांचक रहे हैं. कभी भारत की फिरकी ने अफ्रीकी बल्लेबाजों की परीक्षा ली, तो कभी अफ्रीकी पेसर्स ने भारतीय बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया. इन मुकाबलों में कई बार ऐसा हुआ जब दोनों टीमें बेहद कम स्कोर पर ढेर हो गईं. आइए जानते हैं भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट इतिहास के सबसे कम स्कोर (Lowest Totals) जिनके बारे में आज भी क्रिकेट फैंस चर्चा करते हैं.

साउथ अफ्रीका - 55 रन (केप टाउन, 2024)

जनवरी 2024 में केप टाउन टेस्ट क्रिकेट इतिहास का एक अविश्वसनीय मैच था. साउथ अफ्रीका की टीम पहली पारी में सिर्फ 55 रन पर सिमट गई. भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने तब कहर बरपाते हुए 6 विकेट चटकाए थे. यह टेस्ट मैच दो दिनों के अंदर खत्म हो गया था और भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी. यह अफ्रीकी टीम का भारत के खिलाफ टेस्ट में अब तक का सबसे कम स्कोर है.

भारत - 66 रन (डरबन, 1996)

दिसंबर 1996 में डरबन में खेले गए टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह ढह गई थी. दक्षिण अफ्रीका के पेस अटैक के सामने पूरी टीम सिर्फ 66 रन पर आउट हो गई. एलन डोनाल्ड और शॉन पोलक की जोड़ी ने भारतीय बल्लेबाजों को टिकने नही दिया. भारत ने वह मैच एक पारी और 32 रन से गंवाया था.

भारत - 76 रन (अहमदाबाद, 2008)

अप्रैल 2008 में अहमदाबाद टेस्ट में भारत को घरेलू पिच पर शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी. पहली पारी में भारतीय टीम सिर्फ 76 रन पर ढेर हो गई थी. डेल स्टेन ने अपनी घातक स्विंग से 5 विकेट झटके. हालांकि साउथ अफ्रीका ने यह मैच आसानी से जीत लिया, लेकिन यह भारत की घरेलू सरजमीं पर सबसे खराब पारियों में से एक थी.

साउथ अफ्रीका - 79 रन (नागपुर, 2015)

नवंबर 2015 में नागपुर की स्पिन पिच पर भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका को सिर्फ 79 रन पर समेट दिया था. रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने मिलकर शानदार गेंदबाजी की थी और अफ्रीकी बल्लेबाजों को बैकफुट पर ला दिया था. भारत ने वह मैच बड़ी आसानी से जीतकर सीरीज अपने नाम की थी.

साउथ अफ्रीका - 84 रन (जोहान्सबर्ग, 2006)

दिसंबर 2006 में जोहान्सबर्ग में भारतीय तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. साउथ अफ्रीका की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 84 रन पर ढेर हो गई. जहीर खान और श्रीसंत ने मिलकर अफ्रीका की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी थी. भारत ने वह मैच जीतकर विदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी.