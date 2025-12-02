टीम इंडिया के दो दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास वापस लेने की खबरें इन दिनों क्रिकेट जगत में तेजी से वायरल हो रही हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की 0-2 की घरेलू टेस्ट सीरीज हार के बाद से ऐसी चर्चाओं ने और जोर पकड़ा है. इसी बीच इंग्लैंड के पूर्व स्टार बल्लेबाज केविन पीटरसन ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इन अफवाहों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.

केविन पीटरसन का कोहली-रोहित को लेकर बड़ा बयान

पीटरसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि अगर यह खबर आधी भी सच है कि कोहली और रोहित दोबारा टेस्ट क्रिकेट खेलने पर विचार कर रहे हैं, तो इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट के अस्तित्व को लेकर आजकल काफी बातें हो रही हैं. ऐसे में अगर खेल के सबसे बड़े सितारे फिर से इस फॉर्मेट में लौटना चाहते हैं तो उन्हें जरूर खेलना चाहिए.

पीटरसन ने कहा, "मैं हमेशा मीडिया में आने वाली हर बात पर यकीन नहीं करता. हालांकि अगर यह बात थोड़ी भी सच है कि विराट और रोहित टेस्ट क्रिकेट फिर से खेलने की सोच रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी बात है. टेस्ट क्रिकेट की सर्वाइवल पर चर्चा हो रही है, ऐसे में अगर दुनिया के टॉप स्टार इस फॉर्मेट में लौटना चाहें, तो उन्हें वापस आना ही चाहिए."

कोहली और रोहित का टेस्ट करियर

विराट कोहली ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था. उन्होंने 123 टेस्ट मैचों में 46.85 की औसत से 9230 रन बनाए. कप्तान के रूप में भी कोहली का टेस्ट करियर बेहतरीन रहा है. जहां टीम इंडिया लंबे समय तक नंबर-1 टेस्ट टीम बनी रही.

वहीं रोहित शर्मा ने भी कोहली के कुछ समय बाद टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह दिया. रोहित ने 67 टेस्ट मैच खेलकर 4301 रन बनाए, और उनके नाम 40.57 की शानदार औसत दर्ज है. ओपनर के तौर पर उनकी शुरुआत ने भारतीय टेस्ट टीम की बल्लेबाजी में नई मजबूती दी थी.

दोनों दिग्गज अब सिर्फ खेलते हैं ODI

टेस्ट क्रिकेट के साथ-साथ दोनों खिलाड़ी टी20 इंटरनेशनल से भी संन्यास ले चुके हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद दोनों ने मिलकर इस फॉर्मेट को अलविदा कहा था. अब दोनों केवल वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं.