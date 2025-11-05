‘सनराइजर्स हैदराबाद’ की मालकिन काव्या मारन ने बदला टीम का नाम, जानिए अब नया नाम क्या है

IPL में अपनी स्टाइल और मुस्कान से सुर्खियां बटोरने वाली काव्या मारन एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह IPL नही, बल्कि इंग्लैंड की द हंड्रेड लीग है. काव्या मारन ने इस लीग में अपनी टीम का नाम बदल दिया है. अब नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को भूल जाइए, क्योंकि अब इस टीम का नया नाम होगा, सनराइजर्स लीड्स (Sunrisers Leeds).

करोड़ों में खरीदी थी टीम

दरअसल, चेन्नई स्थित मीडिया कंपनी सन ग्रुप, जिसके मालिक कलानिधि मारन हैं और काव्या मारन उसकी डायरेक्टर हैं, ने इस साल की शुरुआत में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को खरीद लिया था. इस डील की कीमत करीब 1155 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पहले यॉर्कशायर क्लब के पास टीम की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी थी और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) के पास 49 प्रतिशत. अब ये दोनों हिस्सेदारियां सन ग्रुप ने खरीद ली हैं, यानी अब पूरी टीम मारन फैमिली के कंट्रोल में है.

क्यों रखा गया नाम ‘सनराइजर्स लीड्स’?

टीम का नया नाम सुनकर शायद आपको IPL की सनराइजर्स हैदराबाद या SA20 लीग की सनराइजर्स ईस्टर्न केप की याद आ गई होगी. दरअसल, काव्या मारन चाहती हैं कि उनकी सभी टीमों का ब्रांड एक जैसा दिखे. इसी वजह से उन्होंने इंग्लैंड की इस टीम के नाम में भी “सनराइजर्स” जोड़ा है. क्योंकि यह टीम लीड्स शहर से है, इसलिए इसका पूरा नाम रखा गया है सनराइजर्स लीड्स.

नए नाम को लेकर जरूरी सभी दस्तावेज लीड्स स्थित कंपनीज हाउस में जमा कर दिए गए हैं. यानी अब “नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स” नाम इतिहास बन चुका है.

द हंड्रेड में और भी होंगे बदलाव

आपको जानकर हैरानी होगी कि काव्या की टीम अकेली नहीं है, जिसका नाम बदला गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैनचेस्टर ऑरिजिनल्स का नाम बदलकर मैनचेस्टर सुपर जायंट्स और ओवल इन्विंसिबल्स का नाम बदलकर मुंबई इंडियंस लंदन किया जाएगा.

काव्या का ब्रांड ‘सनराइजर्स’

काव्या मारन ने अपने ‘सनराइजर्स’ ब्रांड को अब दुनिया भर में फैलाना शुरू कर दिया है.

IPL में: Sunrisers Hyderabad

SA20 में: Sunrisers Eastern Cape

अब The Hundred में: Sunrisers Leeds