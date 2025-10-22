हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सNeeraj Chopra Army: सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान

Neeraj Chopra Lieutenant Colonel: भारत के स्टार ओलंपिक एथलीट नीरज चोपड़ा को बुधवार को भारतीय सेना में 'लेफ्टिनेंट कर्नल' पद मिला है. उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मान दिया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Oct 2025 04:52 PM (IST)
भारत के स्टार ओलंपिक एथलीट नीरज चोपड़ा को बुधवार को भारतीय सेना में 'लेफ्टिनेंट कर्नल' पद मिला है. नीरज को यह सम्मान खेलों में बड़ी उपलब्धियों और युवाओं को प्रेरित करने के लिए दिया गया. उन्हें यह पद दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में दिया गया. बता दें कि नीरज चोपड़ा ने बतौर नायब सूबेदार 2016 में भारतीय सेना में कदम रखा था. 2021 में उनका प्रमोशन हुआ, जिसके बाद उन्हें सूबेदार पद मिला था.

द गैजेट ऑफ इंडिया के अनुसार यह नियुक्ति 16 अप्रैल से प्रभावी हो गई थी. 2016 में वो भारतीय सेना में शामिल हुए और एथलेटिक्स में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें 2018 में अर्जुन अवॉर्ड से पुरस्कृत किया गया. उसके 3 साल बाद उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था. इस एक जीत से उन्होंने भारत के लाखों युवाओं को प्रेरित किया और 2021 में उन्हें खेल रत्न से सम्मानित किया गया था.

नीरज चोपड़ा का भारतीय एथलेटिक्स में योगदान अतुलनीय रहा है. साल 2022 आया तब उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक मिला, जो भारतीय सेना द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च शांतिकालीन सम्मान है. इन सभी उपलब्धियों के बीच नीरज चोपड़ा के कारण भारत में एथलेटिक्स और जेवलिन थ्रो की एक लहर छा गई थी.

जेवलिन थ्रो में लगातार मिल रही उपलब्धियों के दम पर उन्हें 2022 में ही सूबेदार मेजर पोस्ट पर प्रमोशन दिया गया. उसी साल उन्हें भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री अवॉर्ड से नवाजा गया. नीरज चोपड़ा आखिरी बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक्शन में दिखे थे, जहां उन्हें सिर्फ आठवें स्थान से संतोष करना पड़ा था.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 22 Oct 2025 04:17 PM (IST)
Lieutenant Colonel Neeraj Chopra News Neeraj Chopra
