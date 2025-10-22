भारत के स्टार ओलंपिक एथलीट नीरज चोपड़ा को बुधवार को भारतीय सेना में 'लेफ्टिनेंट कर्नल' पद मिला है. नीरज को यह सम्मान खेलों में बड़ी उपलब्धियों और युवाओं को प्रेरित करने के लिए दिया गया. उन्हें यह पद दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में दिया गया. बता दें कि नीरज चोपड़ा ने बतौर नायब सूबेदार 2016 में भारतीय सेना में कदम रखा था. 2021 में उनका प्रमोशन हुआ, जिसके बाद उन्हें सूबेदार पद मिला था.

द गैजेट ऑफ इंडिया के अनुसार यह नियुक्ति 16 अप्रैल से प्रभावी हो गई थी. 2016 में वो भारतीय सेना में शामिल हुए और एथलेटिक्स में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें 2018 में अर्जुन अवॉर्ड से पुरस्कृत किया गया. उसके 3 साल बाद उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था. इस एक जीत से उन्होंने भारत के लाखों युवाओं को प्रेरित किया और 2021 में उन्हें खेल रत्न से सम्मानित किया गया था.

नीरज चोपड़ा का भारतीय एथलेटिक्स में योगदान अतुलनीय रहा है. साल 2022 आया तब उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक मिला, जो भारतीय सेना द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च शांतिकालीन सम्मान है. इन सभी उपलब्धियों के बीच नीरज चोपड़ा के कारण भारत में एथलेटिक्स और जेवलिन थ्रो की एक लहर छा गई थी.

जेवलिन थ्रो में लगातार मिल रही उपलब्धियों के दम पर उन्हें 2022 में ही सूबेदार मेजर पोस्ट पर प्रमोशन दिया गया. उसी साल उन्हें भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री अवॉर्ड से नवाजा गया. नीरज चोपड़ा आखिरी बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक्शन में दिखे थे, जहां उन्हें सिर्फ आठवें स्थान से संतोष करना पड़ा था.

यह भी पढ़ें:

प्लेइंग 11 में हैं सारे बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए, देखिए तो सही क्या है माजरा

'सचिन से 5000 ज्यादा मेरे रन..., सबसे ज्यादा शतक भी मेरे होते', ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज के बयान से सब हैरान