प्लेइंग 11 में हैं सारे बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए, देखिए तो सही क्या है माजरा
PAK vs SA Test: दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 404 रनों पर समाप्त हुई है. रावलपिंडी में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में उसे पाकिस्तान पर 71 रनों की बढ़त मिली है.
दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 404 रनों पर समाप्त हुई है. रावलपिंडी में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में उसे पाकिस्तान पर 71 रनों की बढ़त मिली है. दरअसल अफ्रीकी टीम जब गेंदबाजी कर रही थी, तब केशव महाराज ने पाक टीम के 7 बल्लेबाजों को आउट किया था. अब 11वें नंबर का बल्लेबाज भी पाक गेंदबाजों पर भारी पड़ा है. आखिरी विकेट के लिए 98 रनों की पार्टनरशिप इसलिए हो पाई क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन में सारे बल्लेबाज खेल रहे हैं.
प्लेइंग इलेवन में सारे बल्लेबाज
दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन पर नजर डालें तो उसमें कप्तान एडन मार्करम हैं. मार्करम ने रायन रिकेल्टन के साथ ओपनिंग की, उनके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और टोनी डी जॉर्जी ने क्रमशः तीसरे और चौथे क्रम पर खेलते हुए 76 और 55 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. पांच नंबर पर आए डेवाल्ड ब्रेविस खाता नहीं खोल पाए. उनके बाद विकेटकीपर काइल वेरेयिन आए और 7वें नंबर पर खेलने आए सेनुरन मुथुस्वामी बैटिंग ऑलराउंडर हैं, जो रावलपिंडी टेस्ट की पहली पारी में 89 रन बनाकर नाबाद लौटे.
वहीं साइमन हार्मर बतौर गेंदबाज खेल रहे हैं, लेकिन उनके फर्स्ट-क्लास आंकड़े कुछ और ही दर्शाते हैं. क्योंकि फर्स्ट-क्लास करियर में उनके नाम 2 शतक और 33 फिफ्टी हैं. मार्को जानसेन विश्व विख्यात ऑलराउंडर्स में से एक हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ नंबर-9 पर बैटिंग करते दिखे. केशव महाराज खुद को गेंदबाज कहते हैं, लेकिन खासतौर पर टेस्ट में बल्लेबाजी आंकड़े उन्हें ऑलराउंडर साबित करते हैं.
कगिसो रबाड़ा 11 नंबर पर बैटिंग करने आए, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 71 रनों की पारी खेली है. ये उनके टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक है, लेकिन रबाड़ा पहले भी साबित करते रहे हैं कि उनके पास क्लासिक शॉट्स की भरमार है.
71 रनों की बढ़त
पाकिस्तान ने पहली पारी में 333 रन बनाए थे. इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका के 9 विकेट 306 रनों पर गिर गए थे. मगर इसके बाद कगिसो रबाड़ा और सेनुरन मुथुस्वामी के बीच 98 रनों की साझेदारी हो पाई, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 404 रन बनाए. उसे पहली पारी में पाकिस्तान पर 71 रनों की बढ़त हासिल हुई.
