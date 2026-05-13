हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL Tickets: 600 से ज्यादा फर्जी डोमेन, जहां IPL 2026 के नकली टिकटें बेचकर हो रही है ठगी; डेटा की भी चोरी

IPL Tickets: 600 से ज्यादा फर्जी डोमेन, जहां IPL 2026 के नकली टिकटें बेचकर हो रही है ठगी; डेटा की भी चोरी

IPL Tickets: ऐसी कई साइट्स का पता चला है जहां IPL 2026 मैचों के नकली टिकट्स बेचे जा रहे हैं. इनका डिजाइन प्रोफेशनल तरीके से किया गया, जिससे कोई भी शख्स धोखा खा जाए.

By : शिवम | Updated at : 13 May 2026 03:02 PM (IST)
Preferred Sources

IPL भारत में एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट होता है, जो दुनियाभर में बहुत लोकप्रिय है. मोबाइल या टीवी पर तो करोड़ों फैंस मैच देखते ही हैं, लेकिन लोग स्टेडियम में भी जाकर इसके रोमांच का अनुभव लेना चाहते हैं. मैच किसी भी स्टेडियम में हो रहा हो, उसके टिकट ऑनलाइन होने के कुछ देर बाद ही 'सोल्ड आउट' हो जाते हैं. अब जो फैंस अपने फेवरेट क्रिकेटर को देखना चाहता हो, रोमांचक मैच का काफी दिन से इंतजार कर रहा हो, ऐसे में उसे टिकट न मिले तो वह दुखी होगा ही. लेकिन अगर उसे पता चले कि टिकट अभी भी मिल सकता है, तो ऐसे में वह काफी उत्साहित हो जाएगा. इसी का फायदा ठग उठा रहे हैं.

मान लो आप रायपुर या आस पास कहीं रहते हों, आपके शहर में RCB vs KKR मैच है और आपने प्लान बना रखा हो कि आप मैच देखने जाएंगे. आपने ऑफिस की छुट्टी भी ले ली हो, लेकिन जब टिकट ऑनलाइन हुए और आपने चेक किया तो पाया कि सभी टिकट बिक चुके हैं. ऐसे में आप निराश होंगे, लेकिन आपको कोई पोस्ट दिखता है कि अच्छी कीमत पर टिकट अभी भी मिल रहे हैं तो आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, जो आपके जाल में फंसने का पहला स्टेप हो सकता है.

600 से ज्यादा फर्जी डोमेन

रिपोर्ट के अनुसार 600 से ज्यादा फर्जी डोमेन की पहचान की गई है, जहां से IPL मैचों के नकली टिकट बेचकर लोगों के साथ ठगी हो रही है. इसका पता तब पता चलता है जब आप टिकट लेकर स्टेडियम तक पहुंच जाते हो, दरअसल इन साइट्स पर पेमेंट करने करने के बाद आपको एक टिकट भी मिलता है जो नकली होता है. लोग इस जाल में इसलिए भी आसानी से फंस जाते हैं क्योंकि इन फर्जी वेबसाइट का लेआउट, रंग और डिजाइन प्रोफेशनल तरीके से बनाए गए होते हैं.

यह भी पढ़ें- 'ये बर्दाश्त से बाहर है'; पंजाब किंग्स को लेकर फैली अफवाहों पर भड़कीं प्रीति जिंटा, जानिए क्या है पूरी बात

फर्जी डोमेन के आलावा 400 से ज्यादा मुफ़्त स्ट्रीमिंग साइटों का पता चला, जो आपके डेटा को चोरी कर रही थी. दरअसल AI-जनरेटेड सर्च ओवरव्यू के तहत ये फर्जी साइट्स भी लोगों तक पहुंच रही है. रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि इन साइट्स में रियल-टाइम बुकिंग डेटा, पेमेंट का मैन्युअल सत्यापन, कीमतों को बदलने का नियंत्रण, और सिर्फ़ एक क्लिक में फर्ज़ी टिकट बनाने की सुविधा मौजूद थी.

बड़े मैचों को करते हैं टारगेट

ये ठगी करने वाले IPL शुरू होने से पहले ही तैयारियों में जुट जाते हैं, डोमेन रजिस्टर कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर पेज तैयार कर लेते हैं. ये बड़े मैचों जैसे RCB vs CSK या CSK vs MI मैचों को टारगेट करते हैं, जिनमें स्टार खिलाड़ी होते हैं और लोगों में उस मैच की दीवानगी ज्यादा होती है. फिर ऐसे मैचों को देखते हैं जो प्लेऑफ के लिहाज से महत्वपूर्ण हों. फिर एसएमएस, विज्ञापन और सोशल मीडिया पेज के जरिए ये लोगों तक पहुंचते हैं. आईपीएल खत्म होने के बाद ये सोशल मीडिया पेज बंद हो जाते हैं या किसी और काम के लिए इस्तेमाल किये जाने लगते हैं.

यह भी पढ़ें- 25 छक्के-23 चौके और 345 रन… कौन हैं CSK में एंट्री लेने वाले मैकनील हैडली नरोन्हा जिनका नाम सुनते ही बॉलर्स कांपते हैं

रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये फर्जी साइट्स उसी तरह डिजाइन की गई होती है, जहां IPL के टिकट मिलते हैं. जैसे Bookmyshow और District के पेज की तरह, इससे लोगों को शक नहीं होता. इसमें स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आगे बढ़ना होता है, जैसे असली साइट पर होता है तो लोगों को इसपर भरोसा भी हो जाता है. आपके पेमेंट करने के बाद आपके पास टिकट का PDF भी आ जाता है, लेकिन स्टेडियम जाकर ही पता चलता है कि ये टिकट तो नकली है और आपके साथ ठगी हो गई है.

ऑफिशियल साइट्स से ही खरीदें टिकट

इसलिए आप IPL 2026 के किसी भी मैच को देखने का मन बना रहे हैं तो उसका टिकट ऑफिशियल साइट से ही खरीदें. टिकट बुक करने से पहले उस साइट का URL अच्छे से जांच लें, या IPL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही टिकट बुक करें जो आपको डायरेक्ट ऑफिशियल टिकट बुकिंग साइट पर पहुंचा देगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 13 May 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
IPL News INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 IPL Tickets
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL Tickets: 600 से ज्यादा फर्जी डोमेन, जहां IPL 2026 के नकली टिकटें बेचकर हो रही है ठगी; डेटा की भी चोरी
600 से ज्यादा फर्जी डोमेन, जहां IPL 2026 के नकली टिकटें बेचकर हो रही है ठगी; डेटा की भी चोरी
आईपीएल 2026
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
आईपीएल 2026
आज RCB से हारते ही कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ से बाहर? जानिए KKR का पूरा गणित
आज RCB से हारते ही कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ से बाहर? जानिए KKR का पूरा गणित
आईपीएल 2026
IPL 2026: 'हर टीम को ऐसी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है', गुजरात से हार के बाद बोले SRH कोच डेनियल विटोरी
IPL 2026: 'हर टीम को ऐसी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है', गुजरात से हार के बाद बोले SRH कोच डेनियल विटोरी
Advertisement

वीडियोज

Prateek Yadav Postmortem Report : पोस्टमार्टम खत्म, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा? | Akhilesh Yadav
Prateek Yadav Death News :सपा परिवार पर दुखों का पहाड़, प्रतीक की मौत के बाद बेबस दिखे Akhilesh Yadav
सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Bollywood News: रणवीर सिंह पर स्टाफ के आरोपों से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर इमेज पर उठे सवाल (12.05.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद विजय थलापति ने लिया यूटर्न, जिस ज्योतिषाचार्य को बनाया OSD, 1 दिन बाद उसे...
तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद विजय थलापति ने लिया यूटर्न, जिस ज्योतिषाचार्य को बनाया OSD, 1 दिन बाद उसे...
बिहार
वर्क फ्रॉम होम, एक दिन नो व्हीकल डे, प्रधानमंत्री की अपील के बीच सम्राट सरकार का बड़ा 'फैसला'
वर्क फ्रॉम होम, एक दिन नो व्हीकल डे, प्रधानमंत्री की अपील के बीच सम्राट सरकार का बड़ा 'फैसला'
इंडिया
30 लाख में खरीदा, पहले बेटे को दिया और फिर... NEET का पेपर कैसे और कहां से हुआ लीक? हो गया खुलासा
30 लाख में खरीदा, पहले बेटे को दिया और फिर... NEET का पेपर कैसे और कहां से हुआ लीक? हो गया खुलासा
आईपीएल 2026
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
बॉलीवुड
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, अनीज बज्मी की कॉमेडी फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
शिक्षा
Explained: भारत में परीक्षाओं का 'लीकतंत्र'! 5 सबसे बड़े पेपर लीक कांड और 2 करोड़ छात्रों के सपनों पर पड़ा ग्रहण
भारत में परीक्षाओं का 'लीकतंत्र'! 5 सबसे बड़े पेपर लीक कांड और 2 करोड़ सपनों पर पड़ा ग्रहण
एग्रीकल्चर
शहर वालों के मजे लेकिन बदलते मौसम की किसानों पर पड़ रही मार, कैसे बेमौसम बरसात बेहाल हो रही किसानी?
शहर वालों के मजे लेकिन बदलते मौसम की किसानों पर पड़ रही मार, कैसे बेमौसम बरसात बेहाल हो रही किसानी?
रिलेशनशिप
Workplace Romance: ऑफिस में प्यार और फिर शादी, दुनिया में इतने पर्सेंट लोग वर्कप्लेस पर ही ढूंढ लेते हैं पार्टनर
ऑफिस में प्यार और फिर शादी, दुनिया में इतने पर्सेंट लोग वर्कप्लेस पर ही ढूंढ लेते हैं पार्टनर
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget