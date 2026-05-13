600 से ज्यादा फर्जी डोमेन, जहां IPL 2026 के नकली टिकटें बेचकर हो रही है ठगी; डेटा की भी चोरी

IPL भारत में एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट होता है, जो दुनियाभर में बहुत लोकप्रिय है. मोबाइल या टीवी पर तो करोड़ों फैंस मैच देखते ही हैं, लेकिन लोग स्टेडियम में भी जाकर इसके रोमांच का अनुभव लेना चाहते हैं. मैच किसी भी स्टेडियम में हो रहा हो, उसके टिकट ऑनलाइन होने के कुछ देर बाद ही 'सोल्ड आउट' हो जाते हैं. अब जो फैंस अपने फेवरेट क्रिकेटर को देखना चाहता हो, रोमांचक मैच का काफी दिन से इंतजार कर रहा हो, ऐसे में उसे टिकट न मिले तो वह दुखी होगा ही. लेकिन अगर उसे पता चले कि टिकट अभी भी मिल सकता है, तो ऐसे में वह काफी उत्साहित हो जाएगा. इसी का फायदा ठग उठा रहे हैं.

मान लो आप रायपुर या आस पास कहीं रहते हों, आपके शहर में RCB vs KKR मैच है और आपने प्लान बना रखा हो कि आप मैच देखने जाएंगे. आपने ऑफिस की छुट्टी भी ले ली हो, लेकिन जब टिकट ऑनलाइन हुए और आपने चेक किया तो पाया कि सभी टिकट बिक चुके हैं. ऐसे में आप निराश होंगे, लेकिन आपको कोई पोस्ट दिखता है कि अच्छी कीमत पर टिकट अभी भी मिल रहे हैं तो आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, जो आपके जाल में फंसने का पहला स्टेप हो सकता है.

600 से ज्यादा फर्जी डोमेन

रिपोर्ट के अनुसार 600 से ज्यादा फर्जी डोमेन की पहचान की गई है, जहां से IPL मैचों के नकली टिकट बेचकर लोगों के साथ ठगी हो रही है. इसका पता तब पता चलता है जब आप टिकट लेकर स्टेडियम तक पहुंच जाते हो, दरअसल इन साइट्स पर पेमेंट करने करने के बाद आपको एक टिकट भी मिलता है जो नकली होता है. लोग इस जाल में इसलिए भी आसानी से फंस जाते हैं क्योंकि इन फर्जी वेबसाइट का लेआउट, रंग और डिजाइन प्रोफेशनल तरीके से बनाए गए होते हैं.

यह भी पढ़ें- 'ये बर्दाश्त से बाहर है'; पंजाब किंग्स को लेकर फैली अफवाहों पर भड़कीं प्रीति जिंटा, जानिए क्या है पूरी बात

फर्जी डोमेन के आलावा 400 से ज्यादा मुफ़्त स्ट्रीमिंग साइटों का पता चला, जो आपके डेटा को चोरी कर रही थी. दरअसल AI-जनरेटेड सर्च ओवरव्यू के तहत ये फर्जी साइट्स भी लोगों तक पहुंच रही है. रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि इन साइट्स में रियल-टाइम बुकिंग डेटा, पेमेंट का मैन्युअल सत्यापन, कीमतों को बदलने का नियंत्रण, और सिर्फ़ एक क्लिक में फर्ज़ी टिकट बनाने की सुविधा मौजूद थी.

बड़े मैचों को करते हैं टारगेट

ये ठगी करने वाले IPL शुरू होने से पहले ही तैयारियों में जुट जाते हैं, डोमेन रजिस्टर कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर पेज तैयार कर लेते हैं. ये बड़े मैचों जैसे RCB vs CSK या CSK vs MI मैचों को टारगेट करते हैं, जिनमें स्टार खिलाड़ी होते हैं और लोगों में उस मैच की दीवानगी ज्यादा होती है. फिर ऐसे मैचों को देखते हैं जो प्लेऑफ के लिहाज से महत्वपूर्ण हों. फिर एसएमएस, विज्ञापन और सोशल मीडिया पेज के जरिए ये लोगों तक पहुंचते हैं. आईपीएल खत्म होने के बाद ये सोशल मीडिया पेज बंद हो जाते हैं या किसी और काम के लिए इस्तेमाल किये जाने लगते हैं.

यह भी पढ़ें- 25 छक्के-23 चौके और 345 रन… कौन हैं CSK में एंट्री लेने वाले मैकनील हैडली नरोन्हा जिनका नाम सुनते ही बॉलर्स कांपते हैं

रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये फर्जी साइट्स उसी तरह डिजाइन की गई होती है, जहां IPL के टिकट मिलते हैं. जैसे Bookmyshow और District के पेज की तरह, इससे लोगों को शक नहीं होता. इसमें स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आगे बढ़ना होता है, जैसे असली साइट पर होता है तो लोगों को इसपर भरोसा भी हो जाता है. आपके पेमेंट करने के बाद आपके पास टिकट का PDF भी आ जाता है, लेकिन स्टेडियम जाकर ही पता चलता है कि ये टिकट तो नकली है और आपके साथ ठगी हो गई है.

ऑफिशियल साइट्स से ही खरीदें टिकट

इसलिए आप IPL 2026 के किसी भी मैच को देखने का मन बना रहे हैं तो उसका टिकट ऑफिशियल साइट से ही खरीदें. टिकट बुक करने से पहले उस साइट का URL अच्छे से जांच लें, या IPL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही टिकट बुक करें जो आपको डायरेक्ट ऑफिशियल टिकट बुकिंग साइट पर पहुंचा देगा.