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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 202625 छक्के-23 चौके और 345 रन… कौन हैं CSK में एंट्री लेने वाले मैकनील हैडली नरोन्हा जिनका नाम सुनते ही बॉलर्स कांपते हैं

25 छक्के-23 चौके और 345 रन… कौन हैं CSK में एंट्री लेने वाले मैकनील हैडली नरोन्हा जिनका नाम सुनते ही बॉलर्स कांपते हैं

345 रन की विस्फोटक पारी खेलने वाले युवा ऑलराउंडर मैकनील हैडली नरोन्हा को चेन्नई सुपर किंग्स ने चोटिल रामकृष्ण घोष की जगह IPL 2026 में टीम में शामिल किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 13 May 2026 01:33 PM (IST)
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आईपीएल 2026 के बेहद अहम मोड़ पर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में युवा ऑलराउंडर मैकनील हैडली नरोन्हा को शामिल करके बड़ा दांव खेला है. 24 साल के इस खिलाड़ी को चोटिल रामकृष्ण घोष की जगह टीम में मौका मिला है. घरेलू क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन से पहचान बनाने वाले नरोन्हा अब पहली बार आईपीएल में खेलने के करीब पहुंच गए हैं.

सीएसके इस समय प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है और टीम के पास अभी तीन मुकाबले बाकी हैं. ऐसे में फ्रेंचाइजी ने बल्लेबाजी और ऑलराउंड विकल्प को मजबूत करने के लिए मैकनील पर भरोसा जताया है. टीम का अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होना है. इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस से भिड़ंत होगी.

घरेलू क्रिकेट में मचाया धमाल

मैकनील हैडली नरोन्हा ने घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से काफी सुर्खियां बटोरी थीं. खासकर सीके नायडू ट्रॉफी 2024-25 में उनका बल्ला जमकर बोला. उन्होंने 14 पारियों में 79.77 की शानदार औसत से 1037 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से तीन शतक और दो अर्धशतक निकले. उत्तराखंड और त्रिपुरा के खिलाफ खेली गई उनकी ट्रिपल सेंचुरी ने उन्हें चर्चाओं में ला दिया था. उस ऐतिहासिक पारी में उन्होंने 25 छक्के और 23 चौके लगाकर अकेले 345 रन ठोक दिए थे.

यह भी पढ़ें- CSK vs LSG: एलएसजी मैच से पहले धोनी पर बड़ा अपडेट, हार्दिक पंड्या को खेलेंगे या नहीं, साफ हो गया

बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी कमाल

सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, नरोन्हा गेंदबाजी में भी योगदान देने की क्षमता रखते हैं. महाराजा टी20 ट्रॉफी 2025 में उन्होंने मंगलुरु ड्रैगन्स के लिए खेलते हुए 13 मैचों में 148.82 के स्ट्राइक रेट से 253 रन बनाए. इस टूर्नामेंट में उन्होंने 19 छक्के लगाए और साथ ही 10 विकेट भी अपने नाम किए. उनकी इकॉनमी 7.44 रही, जो टी20 फॉर्मेट में काफी प्रभावशाली मानी जाती है.

यह भी पढ़ें- आईपीएल 2026 के बीच CSK ने लिया बड़ा फैसला, टीम में शामिल हुआ ये विस्फोटक ऑलराउंडर; जानिए कौन है यह खिलाड़ी

कई टीमों ने लिया था ट्रायल

मैकनील ने आईपीएल से पहले दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ट्रायल भी दिए थे. आखिरकार CSK ने इस युवा खिलाड़ी पर भरोसा जताया. अब फैंस को उम्मीद है कि यह ऑलराउंडर आने वाले मुकाबलों में टीम के लिए बड़ा मैच विनर साबित हो सकता है.अगर उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है तो आईपीएल 2026 में उनका डेब्यू भी देखने को मिल सकता है.

Published at : 13 May 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026 Ramakrishna Ghosh Macneil Hadley Noronha CSK Replacement Player
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