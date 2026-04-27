हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026, LSG vs KKR: 27 करोड़ सैलरी और टीम के लिए सिरदर्द, एक और हार के बाद बोले ऋषभ पंत- ब्रेक चाहिए

IPL 2026, LSG vs KKR: 27 करोड़ सैलरी और टीम के लिए सिरदर्द, एक और हार के बाद बोले ऋषभ पंत- ब्रेक चाहिए

IPL 2026, KKR vs LSG: कप्तान ऋषभ पंत ने रविवार को केकेआर से हार के बाद माना कि लखनऊ सुपरजायंट्स को ब्रेक कि जरूरत है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 27 Apr 2026 11:36 AM (IST)
Preferred Sources

KKR  vs LSG Super over IPL 2026: कप्तान ऋषभ पंत ने रविवार को केकेआर से हार के बाद माना कि लखनऊ सुपरजायंट्स को ब्रेक कि जरूरत है. लगातार पांचवीं हार के साथ एलएसजी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पहुंच गई. LSG ने अब तक आठ मैचों में कुल छह हार का सामना किया.

आईपीएल 2026 का 38वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला गया. यह लखनऊ का आठवां मुकाबला था. 26 अप्रैल 2026 को हुए IPL के एक रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को सुपर ओवर में हरा दिया. लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सुपर ओवर में एक गेंद में एक रन बनाया और नॉट आउट रहे. 

हमें ब्रेक की जरूरत है- ऋषभ पंत

लखनऊ अभी तक लगातार पांच मैच हार चुकी है और उसकी टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पहुंच गई  है.  ऋषभ पंत ने मैच के बाद कहा, ‘हमें सच में एक ब्रेक चाहिए, मुझे लगता है हम रिफ्रेश होने वाले हैं. हमेशा प्रेशर रहता है और ये हमेशा प्रेशर गेम रहेगा, लेकिन हमें जवाब अपने अंदर ढूंढना है, बाहर नहीं और बस चीजें सिंपल रखनी हैं.’

यह भी पढ़ें- किस नियम की वजह से आउट हुए अंगकृष रघुवंशी? क्यों अंपायर से भिड़ गए कोच अभिषेक नायर

सुपर ओवर में क्या रही हार की वजह?

केकेआर ने 7 विकेट और 20 ओवर में कुल 155 रन बनाकर LSG को 156 का टारगेट दिया था. LSG को केकेआर का सामना करना बेहद मुश्किल लग रहा था. हालांकि, मोहम्मद शमी ने अपने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर 155 रन कर दिया जिससे  एलएसजी को एक और जीवनदान मिला और मैच सुपर ओवर में बदल गई.

यह भी पढ़ें- मोहसिन खान ने 5 विकेट लेकर रचा इतिहास, KKR के लिए अकेले लड़ते रहे रिंकू सिंह, लखनऊ के सामने 156 का लक्ष्य

पंत ने क्या कहा

पंत ने कहा, ''हर खिलाड़ी को जिम्मेदारी लेनी होगी, ये सिर्फ एक-दो खिलाड़ियों की बात नहीं है. पूरी टीम की जिम्मेदारी है और बहुत लोग इसके लिए जिम्मेदारी लेंगे. हमने ग्रुप में चर्चा की और सुपर ओवर के लिए निकोलस पूरन का नाम आया. वो शायद अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में आप अपने खिलाड़ी पर भरोसा करते हैं.''

Published at : 27 Apr 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Lucknow Super Giants Vs Kolkata Knight Riders INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026, LSG vs KKR: 27 करोड़ सैलरी और टीम के लिए सिरदर्द, एक और हार के बाद बोले ऋषभ पंत- ब्रेक चाहिए
IPL 2026, LSG vs KKR: 27 करोड़ सैलरी और टीम के लिए सिरदर्द, एक और हार के बाद बोले ऋषभ पंत- ब्रेक चाहिए
आईपीएल 2026
IPL 2026, DC vs RCB: आज गेंदबाज करेंगे कमाल या बल्लेबाजों की होगी बल्ले-बल्ले, पढ़ें मैच प्रीव्यू
IPL 2026, DC vs RCB: आज गेंदबाज करेंगे कमाल या बल्लेबाजों की होगी बल्ले-बल्ले, पढ़ें मैच प्रीव्यू
आईपीएल 2026
IPL 2026, KKR vs LSG:ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के कारण आउट होते ही अंगकृष रघुवंशी ने पटका हेलमेट और बल्ला, भड़का केकेआर का खेमा
IPL 2026, KKR vs LSG:ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के कारण आउट होते ही अंगकृष रघुवंशी ने पटका हेलमेट और बल्ला, भड़का केकेआर का खेमा
आईपीएल 2026
IPL 2026, KKR vs LSG: आईपीएल इतिहास में 4 बल्लेबाज, जो 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' के कारण आउट हुए, पढ़ लीजिए पूरी लिस्ट
IPL 2026, KKR vs LSG: आईपीएल इतिहास में 4 बल्लेबाज, जो 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' के कारण आउट हुए, पढ़ लीजिए पूरी लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? पूरी दुनिया की नजर | Attack On Trump
Viral Video: ओवरटेक की गलती से हुआ जोरदार एक्सीडेंट | Road Accident | ABP News
Janhit: ट्रंप के डिनर में कैसे पहुंचा किलर? | Attack on Trump | Iran on Trump Firing | Iran US War
Attack on Trump: क्या ईरान ने ट्रंप पर हमला कराया? | Donald Trump | JD Vance | US | Gunshot
Sandeep Chaudhary: बंगाल में चुनावी महासंग्राम, जनता किसके साथ? | West Bengal 2026 | PM Modi |Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सबूत बहस नहीं करते, वो फैसला करते हैं, सिर्फ 22 मिनट में...', ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारतीय सेना की पाकिस्तान को चेतावनी
'सबूत बहस नहीं करते, वो फैसला करते हैं, सिर्फ 22 मिनट में...', भारतीय सेना की पाकिस्तान को चेतावनी
बिहार
'अभी तो AAP के विधायक भी टूटेंगे', सांसदों की बगावत के बाद रामकृपाल यादव की अरविंद केजरीवाल को चेतावनी
'अभी तो AAP के विधायक भी टूटेंगे', सांसदों की बगावत के बाद रामकृपाल यादव की केजरीवाल को चेतावनी
विश्व
'मैंने किसी का रेप नहीं किया...', खुद पर फायरिंग की घटना के बाद ऐसा क्यों बोलने लगे ट्रंप?
'मैंने किसी का रेप नहीं किया...', खुद पर फायरिंग की घटना के बाद ऐसा क्यों बोलने लगे ट्रंप?
आईपीएल 2026
IPL 2026, DC vs RCB: आज गेंदबाज करेंगे कमाल या बल्लेबाजों की होगी बल्ले-बल्ले, पढ़ें मैच प्रीव्यू
IPL 2026, DC vs RCB: आज गेंदबाज करेंगे कमाल या बल्लेबाजों की होगी बल्ले-बल्ले, पढ़ें मैच प्रीव्यू
बॉलीवुड
साई पल्लवी ने टूटी-फूटी हिंदी के लिए मांगी माफी, वायरल हुआ वीडियो
साई पल्लवी ने टूटी-फूटी हिंदी के लिए मांगी माफी, वायरल हुआ वीडियो
विश्व
ईरान-अमेरिका जंग के बीच इजरायल ने इस मुस्लिम देश को दिया आयरन डोम, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
ईरान-अमेरिका जंग के बीच इजरायल ने इस मुस्लिम देश को दिया आयरन डोम, सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट
ट्रेंडिंग
9 सेकंड में ढूंढो छुपा हुआ अखबार! पार्क की इस तस्वीर ने तेज नजर वालों को भी कर दिया कन्फ्यूज
9 सेकंड में ढूंढो छुपा हुआ अखबार! पार्क की इस तस्वीर ने तेज नजर वालों को भी कर दिया कन्फ्यूज
टेक्नोलॉजी
AI Scams में तेज इजाफा, आम यूजर्स के साथ-साथ बिजनेसेस को भी खतरा, सरकार ने जारी किया अलर्ट
AI Scams में तेज इजाफा, आम यूजर्स के साथ-साथ बिजनेसेस को भी खतरा, सरकार ने जारी किया अलर्ट
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget