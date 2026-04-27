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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026LSG vs KKR: 24 में 52, फिर 1 बॉल पर बचे थे 7; मोहम्मद शमी ने पलट दी बाजी; पढ़ें पूरा रोमांच

LSG vs KKR: 24 में 52, फिर 1 बॉल पर बचे थे 7; मोहम्मद शमी ने पलट दी बाजी; पढ़ें पूरा रोमांच

LSG vs KKR: रविवार को खेले गए डबल हेडर के दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को सुपर ओवर में हराया. ये मैच काफी रोमांचक था. पढ़े आखिरी 4 ओवरों में क्या कुछ हुआ.

By : शिवम | Updated at : 27 Apr 2026 12:32 AM (IST)
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लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2026 का पहला सुपर ओवर खेला गया. हालांकि लखनऊ ने हारे हुए मैच को टाए कराया था. एक समय लखनऊ को 24 गेंद में 52 रन बनाने थे. हार निश्चित लग रही थी, फिर बाजी पलटी, लेकिन लास्ट गेंद पर बचे 7 और स्ट्राइक पर थे मोहम्मद शमी. लखनऊ की हार तय लग रही थी, लेकिन शमी ने छक्का लगा दिया.

पढ़ें अंतिम 24 गेंद का रोमांच

लखनऊ को 24 गेंदों में 52 रन चाहिए थे. 17वां ओवर कार्तिक त्यागी ने डाला, जिसमें हिम्मत सिंह और आयुश बडोनी ने 1-1 छक्का जड़ा. इस ओवर में कुल 14 रन आए. अब 3 ओवरों में 38 रन चाहिए थे. रहाणे ने वरुण चक्रवर्ती के हाथों में 18वां ओवर थमाया, जिसमें उन्होंने बडोनी को आउट किया और शुरूआती 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए लेकिन जॉर्ज लिंडे ने अंतिम 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर ओवर में 10 रन बनवा दिए.

अब 12 गेंदों में जीत के लिए 28 रन चाहिए थे. वैभव अरोड़ा ने 19वां ओवर डाला, जिसकी दूसरी गेंद पर उन्होंने जॉर्ज लिंडे का विकेट लिया. इसके बाद आए मोहम्मद शमी ने अपनी पहली लीगल गेंद पर चौका जड़ा, ओवर की अंतिम गेंद पर हिम्मत सिंह ने चौका लगाया. इस ओवर में से कुल 11 रन आए और फिर जीत के लिए अंतिम ओवर में 17 रन चाहिए थे.

रहाणे ने अंतिम ओवर कार्तिक त्यागी को दिया. जीतने के लिए 6 गेंदों में 17 रन चाहिए थे. मोहम्मद शमी ने पहली गेंद पर एक रन लिया. दूसरी गेंद कार्तिक ने नो बॉल फेंक दी, अगली गेंद फ्री हिट थी और वो भी नो बॉल करार दी गई. दूसरी लीगल गेंद पर हिम्मत सिंह ने चौका लगाया, लेकिन अगली गेंद पर हिम्मत (19) आउट हो गए. मैच एक बार फिर कोलकाता के पक्ष में नजर आने लगा था. 

अब 3 गेंदों में 8 रन चाहिए थे. प्रिंस यादव ने चौथी गेंद पर एक रन लिया, अब स्ट्राइक पर मोहम्मद शमी आ गए. 2 गेंदों में 7 रन चाहिए थे. कार्तिक त्यागी ने पांचवीं गेंद डॉट कराई, शमी ने जोर से मारा लेकिन पूरी तरह मिस हुए. अब जीत के लिए 1 गेंदों में 7 रन चाहिए थे. कार्तिक त्यागी ने अंतिम गेंद ऊपर डाल दी, जिस पर मोहम्मद शमी ने लॉन्ग ऑफ के पार स्लॉग करते हुए छक्का लगाया. इसी के साथ मैच टाई हो गया था और सुपर ओवर में पहुंचा.

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सुपर ओवर में जीती कोलकाता नाइट राइडर्स

सुपर ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बल्लेबाजी करने उतरी. IPL 2026 में खराब फॉर्म से जूझ रहे निकोलस पूरन और एडन मार्क्रम बल्लेबाजी करने आए, केकेआर ने सुनील नरेन को ओवर दिया. नरेन ने पहली ही गेंद पर पूरन को बोल्ड किया, इसके बाद आए ऋषभ पंत ने आगे बढ़कर शॉट खेलने का प्रयास किया लेकिन सिर्फ एक रन ले पाए. तीसरी गेंद पर एडन मार्क्रम कैच आउट हो गए. बता दें कि पॉवरप्ले में सिर्फ 3 बल्लेबाज ही बैटिंग कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें- किस नियम की वजह से आउट हुए अंगकृष रघुवंशी? क्यों अंपायर से भिड़ गए कोच अभिषेक नायर

लखनऊ सुपर जायंट्स ने सुपर ओवर में सिर्फ 1 रन बनाया. कोलकाता के लिए सुपर ओवर में रिंकू सिंह और रोवमैन पॉवेल बल्लेबाजी करने आए. प्रिंस यादव द्वारा डाले गए सुपर ओवर की पहली गेंद रिंकू ने चौका लगाया और इस तरह कोलकाता ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया. ये KKR की IPL 2026 में दूसरी जीत है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 27 Apr 2026 12:26 AM (IST)
Tags :
Super Over LSG Vs KKR MOHAMMED SHAMI KOLKATA KNIGHT RIDERS LUCKNOW SUPER GIANTS IPL 2026
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