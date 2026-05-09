6 पार्टियां, 5 दिन और चार मीटिंग... TVK ने समर्थन के लिए बनाया समीकरण, CM पद की शपथ लेंगे विजय

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 11 सीटों की कमी को छह दलों के समर्थन से पूरा किया।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में जनता का जनादेश मिलने के पांच दिन की उठापटक के बाद आखिरकार तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) को राज्य में सरकार बनाने और पार्टी प्रमुख सी. जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है. तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने शनिवार (9 मई, 2026) को टीवीके प्रमुख विजय के राज्य में नई सरकार का गठन करने की मंजूरी दे दी है.

राज्यपाल की ओर से मंजूरी मिलने के बाद टीवीके चीफ सी. जोसेफ विजय रविवार (10 मई, 2026) को सुबह 10:30 बजे राजधानी चेन्नई स्थित जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे.

विजय के लिए आसान नहीं रही सत्ता तक पहुंचने की राह

टीवीके चीफ विजय रविवार (10 मई, 2026) को तमिलनाडु के अगले सीएम के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद राज्य में सरकार गठन करने और सत्ता तक पहुंचने का रास्ता उनके लिए आसान नहीं रहा. दरअसल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के बाद 4 मई, 2026 को आए त्रिशंकु जनादेश और 10 मई को टीवीके-नेतृत्व वाली सरकार के शपथ ग्रहण के बीच तमिलनाडु की राजनीति में बेहद नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला. इसमें डिलीट किए गए ट्वीट, कथित फर्जी समर्थन पत्र, आखिरी समय में बदले फैसले के साथ शनिवार (9 मई) की शाम तक चला सस्पेंस शामिल रहा.

इस सस्पेंस के कारण तमिलनाडु के राज्यपाल आरवी अर्लेकर को अपने चेन्नई का दौरा तक कैंसिल करना पड़ा और आखिर में उन्होंने पिछले एक हफ्ते से लोक भवन के चक्कर लगा रहे टीवीके चीफ विजय से मुलाकात की और उन्हें सरकार गठन करने की मंजूरी दी.

11 सीटों की कमी से शुरू हुआ था पूरा खेल

टीवीके ने 23 अप्रैल, 2026 को हुए विधानसभा चुनाव में कुल 108 सीटें जीतीं, जिसके कारण वह 234 सदस्यों वाले विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा, लेकिन विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 था, यानी टीवीके बहुमत से 10 सीटें पीछें थी. चूंकि विजय दो सीटों से जीते थे और विधानसभा में सिर्फ एक वोट ही दे सकते थे, इसलिए टीवीके की कुल संख्या अब 107 रह गई. यानी बहुमत के लिए 11 विधायकों की जरूरत थी.

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पांच दिन की उठापटक और छह दलों के साथ गठबंधन

टीवीके को तमिलनाडु में सरकार गठन के लिए बहुमत के आंकड़े तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने पांच विधायकों का समर्थन पेश किया. इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने दो सीटों पर समर्थन दिया और फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) ने भी अपने दो सीटों का समर्थन दिया. कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम के समर्थन के बाद टीवीके के गठबंधन का आंकड़ा 116 तक पहुंचा, लेकिन बहुमत अभी भी दो सीटों से दूर था. आखिर में वीसीके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने अपने दो-दो विधायकों का समर्थन देने की घोषणा की, जो पहले एमके स्टालिन के नेतृत्व वाले डीएमके गठबंधन का हिस्सा थे.

समर्थन देने के बाद फंसा मामला

टीवीके के साथ समर्थन देने की चर्चा के बाद वीसीके प्रमुख थोल तिरुमवलवन ने बीच में विजय पर कांग्रेस से हाथ मिलाने को लेकर तंज कसा. वहीं, IUML नेता एएम शाहजहां ने शुरुआती समर्थन की खबरों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने टीवीके को कोई समर्थन पत्र नहीं दिया.

इस बीच, AMMK के नेता टीटीवी धीनकरन ने टीवीके पर उनकी पार्टी के समर्थन का फर्जी पत्र प्रसासित करने का आरोप लगाया और AIADMK नेता एदाप्पदी के. पलानीस्वामी को समर्थन देने की बात कही.

VCK ने टीवीके को समर्थन देने वाला पोस्ट किया डिलीट

वहीं, वीसीके ने शुक्रवार (8 मई, 2026) को X प्लेटफॉर्म पर विजय को समर्थन देने के पत्र को शेयर किया था, लेकिन कुछ ही देर के बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया और तो और अकाउंट भी गायब हो गया. हालांकि, पार्टी की तरफ से दिए गए समर्थन का स्क्रीनशॉट काफी ज्यादा वायरल हो गया. इसके बाद VCK और IUML ने शनिवार (9 मई) को शाम 5 बजे टीवीके को औपचारिक समर्थन पत्र सौंप दिए और टीवीके के गठबंधन का आंकड़ा 120 पहुंच गया.

6:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात

गठबंधन के सभी दलों से समर्थन पत्र मिलने के बाद भी टीवीके चीफ विजय की परेशानी दूर नहीं हुई, क्योंकि राज्यपाल अर्लेकर शनिवार को शाम 7:10 बजे केरल के दौरे के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन तमिलनाडु विधानसभा के कार्यकाल के खत्म होने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की आशंका के बाद उन्होंने अचानक अपनी केरल यात्रा को कैंसिल कर दिया और शाम 6:30 बजे लोक भवन में टीवीके चीफ विजय के मुलाकात की.

राज्यपाल से चौथी मुलाकात में मिला सरकार गठन का निमंत्रण पत्र

पिछले तीन दिनों में विजय की राज्यपाल के साथ यह चौथी मुलाकात थी. इस बार टीवीके चीफ 120 विधायकों के समर्थन पत्र लेकर राज्यपाल से मिले. दो घंटे की बैठक के बाद राज्यपाल आरवी अर्लेकर ने टीवीके प्रमुख सी. जोसेफ विजय को तमिलनाडु में नई सरकार का गठन का निमंत्रण पत्र दिया.

टीवीके चीफ सी. जोसेफ विजय शनिवार (10 मई) को सुबह 10:30 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शपथ लेंगे. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, टीवीके चीफ के विजय के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे.

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