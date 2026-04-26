किस नियम की वजह से आउट हुए अंगकृष रघुवंशी? क्यों अंपायर से भिड़ गए कोच अभिषेक नायर

IPL 2026 में रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच खेला गया. इस मुकाबले में अंगकृष रघुवंशी के विकेट पर बवाल मचा हुआ है. गेंद कभी स्टंप्स पर लगी ही नहीं, फिर भी रघुवंशी को आउट करार दिया गया. इस विकेट को लेकर KKR के हेड कोच अभिषेक नायर बाउंड्री के पास खड़े अंपायर से भी जा भिड़े. वहीं खुद रघुवंशी काफी देर तक मैदान पर अंपायर से बहस करते दिखे. आखिर क्या है ये मामला, जिसकी खूब चर्चा हो रही है.

मैदान पर क्या हुआ, बवाल क्यों?

यह मामला है कोलकाता की पारी के पांचवें ओवर की अंतिम गेंद का. प्रिंस यादव द्वारा फेंकी गई गेंद को अंगकृष रघुवंशी ने मिड-ऑन की दिशा में टहलाया. रघुवंशी रन लेने के लिए भागे और लगभग आधी पिच पर आ गए थे, लेकिन कैमरून ग्रीन ने उन्हें वापस भेज दिया. रघुवंशी जब वापस भाग रहे थे, तब फील्डर ने थ्रो किया तो गेंद रघुवंशी के पैर से टकरा गई. तभी ऋषभ पंत ने हाथ उठाकर अपील कर दी.

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ग्राउंड अंपायर ने रिव्यू का इशारा किया और फैसला थर्ड अंपायर के हाथों में छोड़ दिया. थर्ड अंपायर ने कहा कि रघुवंशी ने वापस भागते समय दिशा बदल दी थी, इसलिए गेंद को स्टंप्स से लगने से रोकने के लिए रघुवंशी को आउट दिया जाता है. केकेआर का खेमा इस फैसले से चौंक गया था. दरअसल नियमानुसार अगर अंपायर को लगता है कि किसी खिलाड़ी ने जानबूझकर गेंद और स्टंप्स के बीच आने की कोशिश की है, तब अंपायर उस बल्लेबाज को आउट करार दे सकता है. अंगकृष रघुवंशी जब वापस लौटे तो उन्होंने पहले बल्ले को जमीन पर देकर मारा और फिर हेलमेट उतार कर फेंक दिया.

😡 ABHISHEK NAYAR FURIOUS WITH UMPIRES



Abhishek Nayar was visibly angry with the umpiring decision to give Angkrish Raghuvanshi out. pic.twitter.com/vfDehxolGt — Faruk🐦 (@uf2151593) April 26, 2026

अभिषेक नायर अंपायर से भिड़े

अंगकृष रघुवंशी ड्रेसिंग रूम में वापस लौट चुके थे. इसी बीच कैमरा कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच अभिषेक नायर की ओर घूमा. उन्हें बाउंड्री के पास खड़े अंपायर से बहस करते देखा गया. वहीं जब थर्ड अंपायर ने रघुवंशी को रनआउट करार दिया, तब कोलकाता टीम के सहायक कोच शेन वॉटसन भी चौंक गए थे.

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