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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026किस नियम की वजह से आउट हुए अंगकृष रघुवंशी? क्यों अंपायर से भिड़ गए कोच अभिषेक नायर

किस नियम की वजह से आउट हुए अंगकृष रघुवंशी? क्यों अंपायर से भिड़ गए कोच अभिषेक नायर

Angkrish Raghuvanshi Out Obstructing the Field: KKR के बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी के रनआउट पर बवाल मचा हुआ है. जानिए मैदान पर क्या हुआ और क्यों अभिषेक नायर अंपायर से भिड़ गए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Apr 2026 08:38 PM (IST)
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IPL 2026 में रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच खेला गया. इस मुकाबले में अंगकृष रघुवंशी के विकेट पर बवाल मचा हुआ है. गेंद कभी स्टंप्स पर लगी ही नहीं, फिर भी रघुवंशी को आउट करार दिया गया. इस विकेट को लेकर KKR के हेड कोच अभिषेक नायर बाउंड्री के पास खड़े अंपायर से भी जा भिड़े. वहीं खुद रघुवंशी काफी देर तक मैदान पर अंपायर से बहस करते दिखे. आखिर क्या है ये मामला, जिसकी खूब चर्चा हो रही है.

मैदान पर क्या हुआ, बवाल क्यों?

यह मामला है कोलकाता की पारी के पांचवें ओवर की अंतिम गेंद का. प्रिंस यादव द्वारा फेंकी गई गेंद को अंगकृष रघुवंशी ने मिड-ऑन की दिशा में टहलाया. रघुवंशी रन लेने के लिए भागे और लगभग आधी पिच पर आ गए थे, लेकिन कैमरून ग्रीन ने उन्हें वापस भेज दिया. रघुवंशी जब वापस भाग रहे थे, तब फील्डर ने थ्रो किया तो गेंद रघुवंशी के पैर से टकरा गई. तभी ऋषभ पंत ने हाथ उठाकर अपील कर दी.

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ग्राउंड अंपायर ने रिव्यू का इशारा किया और फैसला थर्ड अंपायर के हाथों में छोड़ दिया. थर्ड अंपायर ने कहा कि रघुवंशी ने वापस भागते समय दिशा बदल दी थी, इसलिए गेंद को स्टंप्स से लगने से रोकने के लिए रघुवंशी को आउट दिया जाता है. केकेआर का खेमा इस फैसले से चौंक गया था. दरअसल नियमानुसार अगर अंपायर को लगता है कि किसी खिलाड़ी ने जानबूझकर गेंद और स्टंप्स के बीच आने की कोशिश की है, तब अंपायर उस बल्लेबाज को आउट करार दे सकता है. अंगकृष रघुवंशी जब वापस लौटे तो उन्होंने पहले बल्ले को जमीन पर देकर मारा और फिर हेलमेट उतार कर फेंक दिया.

अभिषेक नायर अंपायर से भिड़े

अंगकृष रघुवंशी ड्रेसिंग रूम में वापस लौट चुके थे. इसी बीच कैमरा कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच अभिषेक नायर की ओर घूमा. उन्हें बाउंड्री के पास खड़े अंपायर से बहस करते देखा गया. वहीं जब थर्ड अंपायर ने रघुवंशी को रनआउट करार दिया, तब कोलकाता टीम के सहायक कोच शेन वॉटसन भी चौंक गए थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 26 Apr 2026 08:38 PM (IST)
Tags :
Abhishek Nayar Angkrish Raghuvanshi KKR Vs LSG KOLKATA KNIGHT RIDERS
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