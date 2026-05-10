वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, गुजरात के खिलाफ खास 'शतक' लगाकर बना दिया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'

वैभव सूर्यवंशी ने शनिवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपनी पहली गेंद पर छक्का लगाकर इतिहास रचा. मोहम्मद सिराज द्वारा डाले गए पहले ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर वैभव ने टी20 में अपने 100 छक्के पूरे किए. उन्हें सिराज ने ही अपने शिकार बनाया. वैभव ने 16 गेंदों में 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 36 रन बनाए. राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले को 77 रनों के बड़े अंतर से हार गई.

रियान पराग की गैरमौजूदगी में यशस्वी जायसवाल ने राजस्थान रॉयल्स की कमान संभाली. टॉस जीतकर यशस्वी ने पहले गेंदबाजी चुनी. ओपनर्स साई सुदर्शन (55) और शुभमन गिल (84) की शानदार पारियों की मदद से गुजरात टाइटंस ने 229 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन वह 36 रन बनाकर आउट हो गए. यशस्वी भी सिर्फ 3 रन बना पाए. राजस्थान 152 रनों पर सिमट गई और गुजरात ने 77 रनों से इस मैच को अपने नाम किया.

वैभव सूर्यवंशी ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'

वैभव सबसे छोटे क्रिकेटर बन गए हैं, जिन्होंने टी20 में 100 छक्के जड़ दिए हैं. वह सबसे तेज 100 टी20 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 514 गेंदों में इस आंकड़े को छुआ. ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज करणबीर सिंह ने 813 और वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेर कीरोन पोलार्ड ने 843 गेंदों में 100 टी20 छक्के लगाए थे.

यह भी पढ़ें- हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव RCB के खिलाफ प्लेइंग-11 का होंगे हिस्सा? MI ने दिया बड़ा अपडेट

सिराज बनाम वैभव बैटल

गुजरात टाइटंस के लिए पहला ओवर मोहम्मद सिराज डालने आए, पहली गेंद पर यशस्वी ने एक रन लेकर स्ट्राइक वैभव को दी. बुमराह, बोल्ट की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले वैभव ने इस बार मोहम्मद सिराज को अपना निशाना बनाया. पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद सिराज ने अगली गेंद यॉर्कर डाली, जिस पर बल्लेबाज खुद को चोटिल कर बैठे.

Straight away into attack mode!



Vaibhav Sooryavanshi wastes no time and dispatches his first delivery into the crowd🚀



And that was his 100th T20 six!🔥#TATAIPL Revenge Week 2026 ➡️ #RRvGT | LIVE NOW 👉 https://t.co/4f0xDg7EfO pic.twitter.com/cac9MSLgIo — Star Sports (@StarSportsIndia) May 9, 2026

यह भी पढ़ें- गुजरात ने 7वीं जीत से प्लेऑफ का ठोका दावा, 77 रन की हार से राजस्थान टॉप-4 से बाहर

सिराज द्वारा डाले गए तीसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी 3 चौके लगा चुके थे, तब पांचवीं गेंद तेज गति से बाउंसर डाली. बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद सिर्फ ऊंची गई और अरशद खान ने कैच पकड़ लिया. इस विकेट पर सिराज ने जोर से चिल्लाकर सेलिब्रेट किया, जो दर्शा रहा था कि ये विकेट कितना महत्वपूर्ण था.