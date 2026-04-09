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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026DC vs GT: शुभमन गिल की गलती पर आग बबूला हुए आशीष नेहरा, गुस्से में चिल्लाए; वीडियो हुआ वायरल

DC vs GT: शुभमन गिल की गलती पर आग बबूला हुए आशीष नेहरा, गुस्से में चिल्लाए; वीडियो हुआ वायरल

DC vs GT: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने ओवरथ्रो से 4 रन फ्री के दे दिए, जिसपर कोच आशीष नेहरा काफी गुस्सा हो गए. उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

By : शिवम | Updated at : 09 Apr 2026 10:44 AM (IST)
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आईपीएल (IPL 2026) में बुधवार को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसे गुजरात टाइटंस ने 1 रन से जीत लिया. 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स जीत की दहलीज पर आ गई थी, लेकिन एक गलती से मैच हार गई. शुभमन गिल की कप्तानी में ये इस संस्करण गुजरात की पहली जीत है, उन्होंने दिल्ली के विजयी रथ पर भी विराम लगाया. मैच में एक ऐसा पल आया जब कोच आशीष नेहरा गिल की एक गलती से झल्ला उठे.

अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया ये मैच अंतिम गेंद तक रोमांच से भरा था. पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 210 रन बनाए थे. शुभमन गिल (70), जोस बटलर (52) और वाशिंगटन सुंदर (55) ने अर्धशतकीय पारी खेली थी. लक्ष्य का पीछा करते हुए केएल राहुल और पथुम निसांका ने दिल्ली को शानदार शुरुआत दिलाई, निसांका ने 41 और राहुल ने 92 रनों की कमाल पारी खेली. लगातार विकेट गिरने से मैच गुजरात की तरफ आ रहा था, तब कप्तान गिल से फील्डिंग में एक ऐसी गलती हुई जिस पर कोच आशीष नेहरा आग बबूला हो गए.

नेहरा को क्यों आया गुस्सा?

दिल्ली कैपिटल्स की पारी के 16वें ओवर में जब ट्रिस्टन स्टब्स ने एक रन के लिए दौड़े तो तेजी से गेंद की तरफ आते हुए शुभमन गिल ने स्ट्राइकर एंड पर गेंद फेंकी, जो विकेट पर लगी लेकिन किस्मत खराब रही कि विकेट पर लगकर गेंद सीधा बॉउंड्री पार चली गई और 4 रन मिल गए.

ऐसे समय बॉउंड्री पर खड़े गुजरात के हेड कोच आशीष नेहरा बुरी तरह गुस्सा हो गए, उन्होंने चिल्लाकर अपना गुस्सा निकाला. इस दौरान उनके साथ आशीष नेहरा भी खड़े हुए थे. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मिलर की एक गलती पड़ी भारी

अच्छी शुरुआत के बाद जब दिल्ली कैपिटल्स के विकेट लगातार गिर रहे थे तब दूसरे छोर पर डेविड मिलर टिके हुए थे, उन्होंने 41 रनों की विस्फोटक पारी खेली लेकिन उनकी एक गलती भारी पड़ गई. अंतिम ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर मिलर ने दिल्ली को जीत की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया था, लेकिन पांचवीं गेंद पर एक रन लेने से मना कर दिया. अगर वह एक रन ले लेते तो स्कोर बराबर हो जाता. अंतिम गेंद पर वह बल्ले से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए और एक रन के प्रयास में कुलदीप रन आउट हो गए. गुजरात टाइटंस 1 रन से इस मैच को जीत गई.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 09 Apr 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Ashish Nehra DC Vs GT Gujarat Titans SHUBMAN GILL INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
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