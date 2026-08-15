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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIPL टीमों का देशप्रेम, 80वें स्वतंत्रता दिवस पर यूं जताया गर्व

IPL टीमों का देशप्रेम, 80वें स्वतंत्रता दिवस पर यूं जताया गर्व

India 80th Independence Day: भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. देशभर में तिरंगे के रंग में जश्न का माहौल है और क्रिकेट जगत भी इससे अछूता नहीं रहा. IPL टीमों ने भी गर्व जताया.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 15 Aug 2026 10:22 AM (IST)
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भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. देशभर में तिरंगे के रंग में जश्न का माहौल है और क्रिकेट जगत भी इससे अछूता नहीं रहा. इंडियन प्रीमियर लीग की कई फ्रेंचाइजियों ने सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और देश के प्रति अपने सम्मान का इजहार किया.

CSK ने तिरंगे को लेकर दिया खास संदेश

चेन्नई सुपर किंग्स ने सोशल मीडिया पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए तिरंगे को ऊंचा रखने और देश की एकता की भावना को सलाम किया. टीम ने अपने संदेश में स्वतंत्रता, एकजुटता और भारतीय होने के जज्बे को खास तौर पर याद किया.

राजस्थान रॉयल्स ने लिखा- वंदे मातरम्

राजस्थान रॉयल्स ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को बधाई दी. फ्रेंचाइजी ने अपने संदेश में भारत के 80वें स्वतंत्रता वर्ष में प्रवेश करने का जिक्र किया और अंत में “वंदे मातरम् इंडिया” लिखकर देशभक्ति का संदेश दिया.

पंजाब किंग्स ने तिरंगे को किया सलाम

पंजाब किंग्स ने भारतीय अंदाज में देश को शुभकामनाएं दीं. टीम ने लिखा, “अपने तिरंगे को दिल से सलाम.” इसके साथ फ्रेंचाइजी ने सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहा.

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दिल्ली कैपिटल्स का जीत का वादा

दिल्ली कैपिटल्स का संदेश बाकी टीमों से थोड़ा अलग रहा. टीम ने देश के लिए और ज्यादा जीत हासिल करने की इच्छा जाहिर करते हुए लिखा, “We still need to win more for the country.” इस संदेश में क्रिकेट के मैदान पर भारत के लिए उपलब्धियां हासिल करने की उम्मीद नजर आई.

RCB ने सपनों के भारत को किया याद

डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आजादी के सफर और देश के करोड़ों सपनों को अपने संदेश का हिस्सा बनाया. टीम ने आजादी के लिए किए गए संघर्ष, पूरे हुए सपनों और भविष्य के सपनों को याद करते हुए भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं.

KKR और MI भी जश्न में शामिल

कोलकाता नाइट राइडर्स ने लिखा, “One flag. A billion emotions.” टीम ने एक तिरंगे के नीचे करोड़ों भारतीयों की भावनाओं और एकता को अपने संदेश में जगह दी.वहीं मुंबई इंडियंस ने बेहद छोटे लेकिन भावपूर्ण अंदाज में “Our Tricolor” लिखकर तिरंगे के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 15 Aug 2026 10:22 AM (IST)
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