आईपीएल 2026 का प्लेऑफ समीकरण अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है. दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर पूरे पॉइंट्स टेबल का गणित बदल दिया है. इस मुकाबले के बाद जहां कुछ टीमों की राह आसान हुई है, वहीं कई टीमों के लिए अब हर मैच करो या मरो जैसा बन गया है. राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रन का मजबूत स्कोर बनाया था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी ओवर में लक्ष्य हासिल कर मैच जीत लिया. इस हार के साथ राजस्थान के लिए टॉप-4 में जगह बनाना मुश्किल हो गया है.

RCB बनी प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस समय 18 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है. शानदार नेट रन रेट की बदौलत टीम ने प्लेऑफ के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालीफाई कर लिया है. आरसीबी ने इस सीजन लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया और समय रहते अपनी जगह पक्की कर ली. अब टीम की नजर टॉप-2 में बने रहने पर होगी.

दिल्ली की जीत के बावजूद खत्म हुई उम्मीदें

दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान के खिलाफ शानदार जीत जरूर दर्ज की, लेकिन इसका उन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिला. टीम के 13 मैचों में सिर्फ 12 अंक हैं और नेट रन रेट भी काफी खराब है. यही कारण है कि दिल्ली की प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म मानी जा रही हैं. इससे पहले मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं.

गुजरात और हैदराबाद सबसे मजबूत स्थिति में

गुजरात टाइटंस फिलहाल सबसे मजबूत स्थिति में नजर आ रही है. टीम के 13 मैचों में 16 अंक हैं और अगर वह अपना आखिरी मुकाबला जीत जाती है, तो आसानी से टॉप-2 में पहुंच जाएगी. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के 12 मैचों में 14 अंक हैं. उन्हें प्लेऑफ का टिकट पक्का करने के लिए बाकी दो मुकाबलों में सिर्फ एक जीत की जरूरत है.

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पंजाब, राजस्थान और चेन्नई पर सबसे ज्यादा दबाव

पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब हर मैच फाइनल जैसा हो गया है. पंजाब के 13 मैचों में 13 अंक हैं और उसे हर हाल में अपना आखिरी मुकाबला जीतना होगा. दूसरी ओर राजस्थान और चेन्नई दोनों के 12-12 अंक हैं. दोनों टीमों को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बाकी दोनों मुकाबले जीतने होंगे. नेट रन रेट भी इन टीमों के लिए अहम भूमिका निभाएगा.

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KKR की उम्मीदें अभी जिंदा

कोलकाता नाइट राइडर्स भी अभी प्लेऑफ की रेस से बाहर नहीं हुई है. टीम के 12 मैचों में 11 अंक हैं. अगर केकेआर अपने दोनों मुकाबले जीत जाती है, तो उसके 15 अंक हो जाएंगे. हालांकि, इसके साथ उन्हें दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा. खासकर पंजाब, राजस्थान और चेन्नई के मुकाबले KKR की किस्मत तय करेंगे.