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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG 5th T20 Highlights: इंग्लैंड ने पांचवें टी20 में भी मारी बाजी, भारत की बादशाहत खत्म; अब इंग्लिश टीम बनी नंबर-1

IND vs ENG 5th T20 Highlights: इंग्लैंड ने पांचवें टी20 में भी मारी बाजी, भारत की बादशाहत खत्म; अब इंग्लिश टीम बनी नंबर-1

IND vs ENG 5th T20 Highlights: इंग्लैंड ने भारत को पांचवें टी20 मैच में 56 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज 4-0 से जीत ली है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 11 Jul 2026 11:22 PM (IST)
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इंग्लैंड ने भारत को पांचवें टी20 मैच में 56 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज 4-0 से जीत ली है. पांचवां टी20 हारने के साथ ही ICC टी20 रैंकिंग में टीम इंडिया का दबदबा खत्म हो गया है. अब इंग्लैंड टी20 में दुनिया की नंबर-1 टीम बन गई है. साउथैम्पटन में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने 257 रन बनाए थे. जवाब में भारत की पूरी टीम 201 रन बना पाई.

सीरीज के अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम ने प्लेइंग इलेवन में बदलाव किए थे. वैभव सूर्यवंशी को बाहर बिठाया गया, जबकि संजू सैमसन तीन मैच मिस करने के बाद वापस आए. सैमसन भी अकेले क्या करते, क्योंकि गेंदबाजों ने 257 रन बनवा डाले थे. बता दें कि सैमसन ने 14 गेंद में 27 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा लगातार तीसरे मैच में फ्लॉप हुए.

ईशान किशन की 56 रन और तिलक वर्मा की 53 रनों की अर्धशतकीय पारी भी टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सकी, क्योंकि सामने टारगेट बहुत बड़ा था इंग्लैंड के लिए जोस बटलर ने 64 गेंद में 131 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली थी, वहीं कप्तान हैरी ब्रूक 95 रन बनाकर नाबाद लौटे. प्रिंस यादव, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और सूर्यांश शेडगे की भी जमकर पिटाई हुई. बता दें कि इस सीरीज में भारत को 4 हार झेलनी पड़ीं, जो एक टी20 सीरीज या टूर्नामेंट में टीम इंडिया को मिली सबसे ज्यादा हार हैं.

टीम इंडिया की बादशाहत खत्म

भारतीय टीम फरवरी 2022 में टी20 की नंबर-1 टीम बनी थी. लगभग साढ़े चार साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भी टी20 रैंकिंग में टीम इंडिया को पछाड़ नहीं पाया. इस दौरान भारतीय टीम ने 2 बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता. मगर इंग्लैंड ने सीरीज जीतकर ना केवल टीम इंडिया की बादशाहत को खत्म किया है, बल्कि वह दुनिया की नई नंबर-1 टीम बन गई है.

भारत 4-0 से हारा सीरीज

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम को इंग्लैंड के हाथों टी20 सीरीज में 0-4 की हार मिली है. इससे पहले आयरलैंड दौरे पर भी भारतीय टीम 0-2 से सीरीज हार गई थी. सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था, जिसके बाद टीम इंडिया चारों मुकाबले हार गई.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 11 Jul 2026 11:13 PM (IST)
Tags :
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