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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटखराब कप्तानी, घटिया फील्डिंग, 5वें टी20 में भी भारत शर्मसार, इंग्लैंड ने ठोके 257 रन; बना नया रिकॉर्ड

खराब कप्तानी, घटिया फील्डिंग, 5वें टी20 में भी भारत शर्मसार, इंग्लैंड ने ठोके 257 रन; बना नया रिकॉर्ड

England vs India 5th T20I: इंग्लैंड ने सिर्फ आठ रनों पर पहला विकेट गंवा दिया था. इसके बाद जोस बटलर और हैरी ब्रूक ने 233 रनों की साझेदारी कर इतिहास रच दिया. इंग्लैंड ने पांचवें टी20 में 257 रन बनाए.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 11 Jul 2026 09:31 PM (IST)
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भारत और इंग्लैंड के बीच साउथैम्प्टन के द रोज बाउल स्टेडियम में टी20 सीरीज का पांचवां व अंतिम मैच खेला जा रहा है. इंग्लैंड ने इस मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 257 रन बना डाले. यह टी20 इंटरनेशनल में भारत के खिलाफ इंग्लैंड का सबसे बड़ा स्कोर है. इंग्लैंड के लिए जोस बटलर और हैरी ब्रूक ने इतिहास रच दिया. बटलर ने 64 गेंद में 131 रनों की धमाकेदार पारी खेली. वहीं ब्रूक ने 45 गेंद में नाबाद 95 रन बनाए. 

पांचवें टी20 में भी टीम इंडिया की फील्डिंग एकदम घटिया रही, और श्रेयस अय्यर की कप्तानी बेहद खराब. भारतीय खिलाड़ियों ने इस मैच में भी कई कैच छोड़े. पहले ही सीरीज हार चुकी टीम इंडिया की फील्डिंग एक बार फिर औसत दर्जे की रही. वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर एक बार फिर गेंदबाजों का सही से इस्तेमाल करने में नाकाम रहे. 

इस मैच में टीम इंडिया चार स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के साथ उतरी थी. शिवम दुबे और सूर्यांश शेडगे गेंदबाजी के अन्य विकल्प थे. शेडगे ने पहले ओवर में तीन रन दिए तो अय्यर ने उन्हें रोक दिया. अक्षर पटेल पहले दो ओवर में ही 34 रन दे चुके थे. अपने दूसरे ओवर में अक्षर ने 25 रन दिए थे. इसके बाद भी कप्तान अय्यर ने उनसे पूरे चार ओवर गेंदबाजी करवाई. अक्षर ने चार ओवर में 63 रन दिए. शिवम दुबे से 18 ओवर तक अय्यर ने गेंदबाजी नहीं करवाई. उन्हें सीधा 19वां ओवर दिया गया. मैच में अय्यर ने इस तरह के कई साधारण फैसले लिए.

बटलर और ब्रूक की ऐतिहासिक साझेदारी, बनाया नया रिकॉर्ड 

जोस बटलर और हैरी ब्रूक ने दूसरे विकेट के लिए 233 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की. टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड की यह किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है. यहां तक पहली बार इस फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए दोहरे शतक की साझेदारी हुई है. 

बटलर ने टी20 इंटरनेशनल में एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. वह अब भारत के खिलाफ टी20 मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. बटलर ने 64 गेंद में 131 रनों की पारी में 12 चौके और 8 छक्के लगाए. वहीं हैरी ब्रूक ने 45 गेंद में नाबाद 95 रनों की पारी में 4 चौके और 8 छक्के जड़े. 

भारत के लिए प्रिंस यादव ने चार ओवर में 60 रन दिए. अक्षर पटेल सबसे महंगे रहे. उन्होंने चार ओवर में 63 रन दे डाले. सूर्यांश शेडगे ने 3 ओवर में 39 रन लुटाए. शिवम दुबे ने एक ओवर में 22 रन देकर दो विकेट लिए. अर्शदीप सिंह ने 33 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 38 रन दिए.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 11 Jul 2026 09:23 PM (IST)
Tags :
India Vs England Jos Buttler IND Vs ENG 5th T20 Harry Brook SHREYAS IYER
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