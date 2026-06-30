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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND VS ENG Live Streaming Time: कब, कहां और कितने बजे से शुरु होंगे भारत और इंग्लैंड के मुकाबले ? जानिए पूरा शेड्यूल

IND VS ENG Live Streaming Time: कब, कहां और कितने बजे से शुरु होंगे भारत और इंग्लैंड के मुकाबले ? जानिए पूरा शेड्यूल

IND VS ENG Live Streaming Time: भारतीय टीम को आयरलैंड के दौरे पर टी20 सीरीज में निराशाजनक क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा. अब टीम इंडिया के पास वापसी का सुनहरा मौका है, जहां उसका सामना इंग्लैंड से होगा.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Amisha Pathak |  Updated at : 30 Jun 2026 12:23 PM (IST)
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भारतीय टीम को आयरलैंड के दौरे पर टी20 सीरीज में निराशाजनक क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा. अब टीम इंडिया के पास वापसी का सुनहरा मौका है, जहां उसका सामना इंग्लैंड से होगा. बता दें कि दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 1 जुलाई से होगा.

ये टी20 सीरीज का पहला मैच बुधवार को 1 जुलाई को चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा. भारत इस सीरीज में आयरलैंड के खिलाफ 2-0 की चौंकाने वाली टी20 सीरीज हार के बाद मैदान पर उतरेगी. दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम भी इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रही है. दोनों टीमों में पिछला मुकाबला आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में हुआ था. उस मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल का टिकट अपने नाम कर लिया था. अब ऐसे में जाहिर है इंग्लैंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर उस वर्ल्ड कप हार का हिसाब बराबर करने के इरादे से उतेरेगी.

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भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले सभी पांच टी20 मैच अलग-अलग वेन्यू पर खेले जाएंगे. आइए जानते कहां-कहां होगा यह मुकाबला...

  • पहला टी20 आई – रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट
  • दूसरा टी20 आई – ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर
  • तीसरा टी20 आई – ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम
  • चौथा टी20 आई – काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल
  • पांचवां टी20 आई – रोज़ बाउल, साउथैम्पटन

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इन सभी मैचों का समय भी तय कर लिया गया है. जानकारी के लिए बता दें पहला, तीसरा और चौथा टी20 रात को 10 बजे से शुरू होगा. वहीं, दूसरा और पांचवां टी20 शाम को 7 बजे से शुरू होगा. भारत और इंग्लैंड के बीच के मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV  ऐप और वेबसाइट पर होगी. जबकि इन पांचों मैचों का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटर्वक पर किया जाएगा.

आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मिली निराशाजनक हार के बाद भारतीय टीम की नजरें, इंग्लैंड दौरे पर शानदार वापसी करने पर होंगी. वहीं इंग्लैंड भी अपने घरेलू मैदान पर भारत को कड़ी चुनौती देने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच का मुकाबला काफी दिलचस्प और रोमांच भरा होगा. अब देखना ये है कि क्या टीम इंडिया अपनी शानदार वापसी कर पाती है या नहीं.

Published at : 30 Jun 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Ireland England INDIA IND VS ENG T20 SERIES
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