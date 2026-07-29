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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL की सबसे अमीर टीम बनी RCB, धोनी की CSK चौथे स्थान पर; देखें लिस्ट

IPL की सबसे अमीर टीम बनी RCB, धोनी की CSK चौथे स्थान पर; देखें लिस्ट

Most Valuable IPL Teams 2026: इंडियन प्रीमियर लीग की बिजनेस वैल्यू 20 बिलियन डॉलर से भी अधिक हो गई है. वहीं RCB सबसे कीमती टीम बनी हुई है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 29 Jul 2026 03:42 PM (IST)
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IPL दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग नहीं बल्कि खिलाड़ियों का जीवन बदल देने वाला मंच बन चुका है. 2008 में शुरू हुई इंडियन प्रीमियर लीग आज 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का बिजनेस बन चुका है. ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक हूलीहान लोकी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आईपीएल की कुल बिजनेस वैल्यू 20.6 बिलियन डॉलर बताई गई है, जो लगभग 1.96 लाख करोड़ रुपये के बराबर है.

आपको याद दिला दें कि इस साल 2 फ्रेंचाइजी का मालिक भी बदला था, जिसमें RCB फ्रेंचाइजी को टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, ब्लैकस्टोन और आदित्य बिरला ग्रुप ने मिलकर 1.78 बिलियन डॉलर में खरीदा था. दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स को मित्तल परिवार और अडार पूनावाला ने मिलकर 1.65 करोड़ रुपये में खरीदा था. सिर्फ आईपीएल ही नहीं बल्कि टीमों की ब्रांड वैल्यू भी आसमान को छू रही है.

1.96 लाख करोड़ का IPL

हूलीहान लोकी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इस बार आईपीएल की बिजनेस वैल्यू में 11.4 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. प्रति मैच वैल्यूएशन की बात करें तो आईपीएल अब सिर्फ अमेरिकी फुटबॉल लीग NFL से पीछे है. सिर्फ आईपीएल की ही ब्रांड वैल्यू में 4.3 बिलियन डॉलर का ही इजाफा हुआ है.

RCB की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा

इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे कीमती यानी मोस्ट वैल्यूएबल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू है. RCB की ब्रांड वैल्यू 16 प्रतिशत बढ़कर 312 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गई है, और वह ऐसी पहली टीम भी है, जिसकी वैल्यूएशन 300 मिलियन डॉलर के पार पहुंची है. जबकि 2025 में बेंगलुरू की वैल्यू 269 मिलियन डॉलर हुआ करती थी.

सबसे ज्यादा वैल्यूएबल टीमों के मामले में मुंबई इंडियंस दूसरे स्थान पर है, जिसकी वैल्यू 264 मिलियन डॉलर हो गई है. वहीं 245 मिलियन डॉलर की वैल्यू के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरे स्थान पर है. उसके बाद 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का नंबर आता है.

किसकी ब्रांड वैल्यू कितनी?

  • RCB - 312 मिलियन डॉलर
  • MI - 264 मिलियन डॉलर
  • KKR - 245 मिलियन डॉलर
  • CSK - 244 मिलियन डॉलर
  • SRH - 168 मिलियन डॉलर
  • RR - 161 मिलियन डॉलर
  • PBKS - 158 मिलियन डॉलर
  • GT - 157 मिलियन डॉलर
  • DC - 156 मिलियन डॉलर
  • LSG - 122 मिलियन डॉलर

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 29 Jul 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
CSK RCB IPL INDIAN PREMIER LEAGUE
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