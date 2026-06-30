Shashank Singh पर नौकर से मारपीट का आरोप, पिता और ड्राइवर के खिलाफ भी केस दर्ज

Shashank Singh Case: आईपीएल में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पहचान बनाने वाले शशांक सिंह अब एक अलग वजह से सुर्खियों में हैं. भोपाल में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. शिकायतकर्ता विपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्हें सरकारी नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया और बाद में जबरन घरेलू काम कराया गया. विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई.

पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप

विपेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में दावा किया, 'मुझसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा था. मुझे सरकारी नौकरी का झांसा देकर भोपाल बुलाया गया और फिर मेरा मोबाइल छीन लिया गया. जब मैंने विरोध किया तो पूरे परिवार ने मुझे बुरी तरह पीटा.' इन आरोपों के बाद शशांक सिंह, उनके पिता शैलेष सिंह और ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. शैलेष सिंह रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं.

आईपीएल में शानदार रहा है प्रदर्शन

शशांक सिंह ने अब तक आईपीएल में 53 मैच खेलते हुए 36.2 की औसत और 160 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 905 रन बनाए हैं. पंजाब किंग्स के लिए वह एक भरोसेमंद फिनिशर माने जाते हैं. घरेलू क्रिकेट में वह छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्होंने 24 फर्स्ट क्लास, 35 लिस्ट-ए और 110 टी20 मुकाबले खेले हैं.

पहले भी खिलाड़ियों पर लग चुके हैं ऐसे आरोप

शशांक सिंह ऐसे पहले क्रिकेटर नहीं हैं जिन पर घरेलू कर्मचारी से मारपीट के आरोप लगे हों. इससे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली पर भी साल 2015 में उनकी नौकरानी ने मारपीट और कमरे में बंद करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी.

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वहीं, बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर शहादत हुसैन और उनकी पत्नी पर भी 11 वर्षीय घरेलू सहायिका से मारपीट के आरोप लगे थे. मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

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