IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएक तो पाकिस्तान मैच हारा, ऊपर से बाबर की घटिया अंग्रेजी; देखें वीडियो

एक तो पाकिस्तान मैच हारा, ऊपर से बाबर की घटिया अंग्रेजी; देखें वीडियो

Babar Azam: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम टूटी-फूटी इंग्लिश बोलते हुए नजर आ रहे हैं.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 29 Jul 2026 03:42 PM (IST)
Preferred Sources

Babar Azam Funny English: पाकिस्तान को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 90 रन से हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ पाक टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे पहुंच गई. अब टीम की WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म होती नजर आ रही है. इन सारे दुखों के साथ पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की घटिया अंग्रेजी ने माहौल खराब कर दिया. 

पाकिस्तान के कप्तान बाबर के पोस्ट मैच प्रजेंटेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह टूटी-फूटी इंग्लिश में बात करते हुए दिख रहे हैं. यह पहला मौका नहीं हैं कि जब बाबर या किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी का इंग्लिश को लेकर मजाक बना हो, बल्कि अक्सर ऐसा होता है. 

वीडियो में बाबर को पिच की बात करते हुए देखा जा सकता है. इसके आगे बाबर ने विरोधी टीम के गेंदबाजों के बारे में बात की. लेकिन गौर करने वाली बात यह रही है कि बाबर ने जो कहा उसका अर्थ समझ पाना बहुत ही मुश्किल रहा. उन्होंने काफी खराब इंग्लिश में बात की.   

क्या बोले बाबर आजम?

पिच को लेकर बात करते हुए बाबर ने कहा, "पिच अच्छी थी. हमने नई गेंद के साथ मूवमेंट की उम्मीद की थी, क्योंकि यहां पर यह सामान्य है और हम उसके लिए तैयार थे. लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने कंडीशन का फायदा उठाकर बहुत शानदार गेंदबाजी की. चौथे दिन गेंद थोड़ी नीची रह रही थी और असमतल बाउंस था. हम साझेदारी नहीं बना सके और वहीं हम हार गए."

बल्ले से कैसा रहा बाबर आजम का प्रदर्शन? 

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में बाबर बल्ले से ज्यादा कुछ खास नहीं कर सके. पहली पारी में वह फ्लॉप रहे. उन्होंने 3 चौकों की मदद से सिर्फ 23 रन स्कोर किए. लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने फिफ्टी बनाई. बाबर ने 9 चौके लगाकर 58 रन स्कोर किए. हालांकि दूसरी पारी में बाबर के अलावा पाकिस्तान का कोई भी दूसरा बल्लेबाज 25 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका. टीम के कुल 8 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके, यानी डबल डिजिट में स्कोर नहीं बना सके. 

 

यह भी पढ़ें: ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी का कमाल, 230 पायदान की लगाई छलांग

Published at : 29 Jul 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
Babar Azam West Indies Vs Pakistan WI Vs PAK 1st Test
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
एक तो पाकिस्तान मैच हारा, ऊपर से बाबर की घटिया अंग्रेजी; देखें वीडियो
एक तो पाकिस्तान मैच हारा, ऊपर से बाबर की घटिया अंग्रेजी; देखें वीडियो
क्रिकेट
IPL की सबसे अमीर टीम बनी RCB, धोनी की CSK चौथे स्थान पर; देखें लिस्ट
IPL की सबसे अमीर टीम बनी RCB, धोनी की CSK चौथे स्थान पर; देखें लिस्ट
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी का कमाल, 230 पायदान की लगाई छलांग
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी का कमाल, 230 पायदान की लगाई छलांग
क्रिकेट
क्रिकेट में चीटिंग का अनोखा मामला, भारतीय कंपनी ने तोड़ी स्पॉन्सरशिप
क्रिकेट में चीटिंग का अनोखा मामला, भारतीय कंपनी ने तोड़ी स्पॉन्सरशिप
Advertisement

वीडियोज

Toyota Hilux 2026 launched at Rs 31.99 lakh| Auto Live #hilux #toyota
Bentley Continental GT S hybrid India first look and details | #bentley #autolive
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Cryptic Post के बाद बढ़ीं Separation की चर्चाएं
सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गोली चलाने का आदेश कौन देता है- लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने बताया कानून
गोली चलाने का आदेश कौन देता है- लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने बताया कानून
बिहार
बिहार: TRE-4 शिक्षक भर्ती का ऐलान, इतने पदों पर होगी बहाली
बिहार: TRE-4 शिक्षक भर्ती का ऐलान, इतने पदों पर होगी बहाली
इंडिया
निधन के बाद मिला पूर्व PM मनमोहन सिंह को न्याय, कोयला घोटाला में समन निरस्त
निधन के बाद मिला पूर्व PM मनमोहन सिंह को न्याय, कोयला घोटाला में समन निरस्त
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी का कमाल, 230 पायदान की लगाई छलांग
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी का कमाल, 230 पायदान की लगाई छलांग
बॉलीवुड
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट को पाकिस्तान के Gen-Z ने किया सपोर्ट, भारत सरकार ने दिया जवाब
CJP प्रोटेस्ट को पाकिस्तान के Gen-Z ने किया सपोर्ट, भारत सरकार ने दिया जवाब
एग्रीकल्चर
क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?
क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
ABP NEWS
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Embed widget