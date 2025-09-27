T20I Record: टी20 क्रिकेट में तेज रन और बड़े शॉट्स का ही बोलबाला रहता है, लेकिन लगातार फिफ्टी लगाना किसी भी बल्लेबाज की क्लास और भरोसेमंद प्रदर्शन का सबूत होता है. भारतीय क्रिकेट ने ऐसे कई सितारे दिए हैं जिन्होंने इस फॉर्मेट में रन बनाकर टीम को जीत दिलाई है. आइए नजर डालते हैं उन खिलाड़ियों पर, जिनके नाम सबसे ज्यादा पचास या उससे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

विराट कोहली

टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके विराट कोहली का नाम इस फॉर्मेट में सबसे आगे आता है. उन्होंने 2010 से 2024 तक 125 मैचों में 4188 रन बनाए. उनका औसत 48.69 रहा है, जो इस फॉर्मेट में बेहद कम देखने को मिलता है. कोहली ने एक शतक और 38 अर्धशतक जड़े हैं, यानी कुल 39 बार उन्होंने 50 प्लस का आंकड़ा छुआ है.

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा भारतीय टी20 इतिहास के सबसे बड़े मैच-विनर्स में गिने जाते हैं. उन्होंने 2007 से 2024 के बीच 159 मैचों में 4231 रन बनाए हैं. रोहित ने 32 अर्धशतक और 5 शतक लगाकर कुल 37 बार 50 से ऊपर का स्कोर बनाया है. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 140.89 रहा है, जो दिखाता है कि वे कितनी तेज गति से रन भी बनाते हैं.

सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव ने बहुत कम समय में टी20 क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बना ली है. 2021 से 2025 तक खेले गए 88 मैचों में उन्होंने 2657 रन ठोके हैं. इसमें 4 शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं. यानी 25 बार उन्होंने 50 प्लस की पारी खेली है. 165.23 का स्ट्राइक रेट उन्हें इस फॉर्मेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाता है.

केएल राहुल

केएल राहुल 2016 से 2022 तक भारतीय टी20 टीम का अहम हिस्से रहे हैं. उन्होंने 72 मैचों में 2265 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं. यानी कुल 24 बार उन्होंने 50 या उससे अधिक रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 37.75 और स्ट्राइक रेट 139.12 रहा.

शिखर धवन

धवन भले ही लंबे समय तक टी20 टीम का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन 2011 से 2021 तक उन्होंने 68 मैचों में 1759 रन बनाए. 11 बार उन्होंने 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया. उनकी आक्रामक शुरुआत भारत को कई बड़े मैचों में फायदा पहुंचाती रही है.