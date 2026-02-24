बड़ा उलटफेर! वेस्टइंडीज की जीत ने बिगाड़ा भारत का समीकरण, सेमीफाइनल की रेस कितनी मुश्किल

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे पर 107 रन की विशाल जीत दर्ज कर ग्रुप-1 का समीकरण पूरी तरह बदल दिया है. मुंबई के वनखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच ने भारतीय टीम की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अब नेट रन रेट (NRR) की जंग और मुश्किल हो गई है.

वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 254/6 का बड़ा स्कोर खड़ा किया था. शिमरोन हेटमायर ने 34 गेंदों में 85 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि रोवमैन पॉवेल ने तेज अर्धशतक जड़कर अहम योगदान दिया. जवाब में जिम्बाब्वे लक्ष्य के दबाव में बिखर गया. गेंदबाजी में गुडाकेश मोती ने चार विकेट लेकर मैच को एकतरफा बना दिया. इस बड़ी जीत से वेस्टइंडीज का नेट रन रेट ग्रुप में सबसे बेहतर हो गया है.

ग्रुप-1 की ताजा स्थिति

ग्रुप-1 में अब वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के दो-दो अंक हैं, लेकिन बेहतर रन रेट के कारण वेस्टइंडीज शीर्ष पर है. साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर है. भारत अपना पहला मैच हारकर तीसरे स्थान पर है और उसका नेट रन रेट नकारात्मक में है. जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर है.

सुपर -8 ग्रुप 1 पॉइंट्स टेबल

वेस्टइंडीज - 1 मैच, 1 जीत, 0 हार, 2 अंक, नेट रन रेट +5.35

साउथ अफ्रीका - 1 मैच, 1 जीत, 0 हार, 2 अंक, नेट रन रेट +3.80

भारत - 1 मैच, 0 जीत, 1 हार, 0 अंक, नेट रन रेट -3.80

जिम्बाब्वे - 1 मैच, 0 जीत, 1 हार, 0 अंक, नेट रन रेट -5.35

भारत पहले ही साउथ अफ्रीका से हार चुका है. अब उसे जिम्बाब्वे (चेन्नई) और वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने दोनों मैच खेलने हैं. सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रखने के लिए टीम को दोनों मुकाबले बड़े अंतर से जीतने होंगे, ताकि रन रेट में सुधार हो सके.

भारत के लिए क्या हैं रास्ते?

समीकरण-1: साउथ अफ्रीका को अभी 2 मैच खेलने हैं ऐसे में अगर अफ्रीकी टीम अपने बचे दोनों मैच जीत लेती है, तो उसे 4 अंक का फायदा होगा और उसके कुल अंक 6 हो जाएंगे. ऐसी स्थिति में वेस्टइंडीज 2 या 4 अंक पर रुक सकता है. अगर भारत अपने दोनों मैच जीतकर 4 अंक तक पहुंचता है और उसका रन रेट बेहतर रहता है, तो वह दूसरे स्थान पर रहकर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है.

समीकरण-2: अगर वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका को हरा देता है, तो तीन टीमों- भारत, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के 4-4 अंक हो सकते हैं (मानकर कि भारत अपने दोनों मैच जीतता है). तब फैसला नेट रन रेट से होगा. यहां भारत को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि उसकी शुरुआती हार ने रन रेट को नुकसान पहुंचाया है.

अगले मैचों में बढ़ेगा दबाव

भारत का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे से है. उसी दिन साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज भी आमने-सामने होंगे. इन दोनों मैचों के नतीजे ग्रुप-1 की तस्वीर लगभग साफ कर देंगे.