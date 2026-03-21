IPL 2026 से पहले BCCI ने किया 2 मैचों के शेड्यूल का ऐलान, जानिए किस टीम से कब होगी भिड़ंत

आईपीएल 2026 की तैयारियां हो रही है, जिसकी शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. लीग का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. इससे पहले शनिवार को बीसीसीआई (BCCI) ने आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय पुरुष टीम आयरलैंड दौरे पर जाएगी, दोनों मैच बेलफास्ट में खेले जाएंगे.

मैच का शेड्यूल

आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया पहला मैच 26 जून, 2026 को बेलफास्ट में खेलेगी. ये मुकाबला भारतीय समयनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. भारत बनाम आयरलैंड दूसरा मैच 28 जून को खेला जाएगा. ये मैच भी बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेला जाएगा. ये टीम इंडिया का इस ग्राउंड पर पहला टी20 मैच होगा, जबकि यहां भारतीय टीम ने आखिरी वनडे मैच साल 2007 में खेला था.

1 जुलाई से शुरू होगी भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज

आयरलैंड के खिलाफ 28 जून को आखिरी टी20 खेलने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड रवाना हो जाएगी, जहां 1 जुलाई से 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी. टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 11 जुलाई को द एजस बाउल में खेला जाएगा. यानी टीम इंडिया 13 दिनों में 7 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी.

भारत ने हाल ही में अपना तीसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता है, उन्होंने अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को हराकर लगातार दूसरा टी20 वर्ल्ड कप जीता. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने इतिहास रचा, भारत पहला देश बना जिसने अपने घर पर ये खिताब जीता. इसके आलावा लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भी इंडिया पहली टीम बनी.

भारत बनाम आयरलैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड (टी20)

आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में भारत का जीत रिकॉर्ड 100 प्रतिशत रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक 8 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं. जिनमें भारतीय टीम ने ही जीत दर्ज की है और आयरलैंड की टीम कभी नहीं जीत पाई है. इन मुकाबलों में 6 मैच आयरलैंड में ही खेले गए हैं.