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दुनिया की सबसे बोरिंग डाइट से तेजी से घटेगा वजन, जानें क्यों है ये इतनी असरदार

आमतौर पर लोग नई-नई डाइट शुरू करते हैं और कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं, क्योंकि या तो वह बहुत मुश्किल होती हैं या खाने में मजा नहीं आता. हालांकि, यह डाइट बहुत सिंपल, सीमित और बिना किसी झंझट वाली है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 21 Mar 2026 10:42 AM (IST)
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आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसी डाइट तेजी से वायरल हो रही है जिसे लोग दुनिया की सबसे बोरिंग डाइट कह रहे हैं. हालांकि, मजेदार बात यह है कि जितनी यह बोरिंग है, उतनी ही तेजी से वजन घटाने के लिए मशहूर भी हो रही है. आमतौर पर लोग नई-नई डाइट शुरू करते हैं और कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं, क्योंकि या तो वह बहुत मुश्किल होती हैं या खाने में मजा नहीं आता है, लेकिन यह डाइट बिल्कुल अलग बहुत सिंपल, सीमित और बिना किसी झंझट वाली है.  इस डाइट का नाम CPB डाइट है, जिसमें सिर्फ कुछ ही चीजें जैसे चिकन, आलू और ब्रोकली खाई जाती है. सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके रिजल्ट लोगों को हैरान कर रहे हैं. 

क्या है CPB डाइट?

CPB डाइट का पूरा मतलब Chicken (चिकन), Potato (आलू) और Broccoli (ब्रोकली) है. यह डाइट बहुत ही आसान नियमों पर आधारित है. जैसे प्रोटीन के लिए चिकन (या शाकाहारियों के लिए टोफू), कार्बोहाइड्रेट के लिए आलू, सब्जियों में ब्रोकली और गाजर. हर मील में सिर्फ 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, पीने के लिए सिर्फ पानी, ब्लैक कॉफी या चाय. इसमें जंक फूड, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक या प्रोसेस्ड फूड पूरी तरह बंद होते हैं. 

यह डाइट इतनी तेजी से काम क्यों करती है?

इस डाइट की खास बात है कि इसमें हाई प्रोटीन और हाई फाइबर होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है. जब पेट भरा लगता है तो आप कम खाते हैं और बिना ज्यादा कोशिश के वजन कम होने लगता है. इसके अलावा आलू पेट भरने में बहुत मदद करता है. ब्रोकली और गाजर कम कैलोरी में ज्यादा मात्रा देते हैं. चिकन शरीर को ताकत देता है. सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको कैलोरी गिनने की जरूरत नहीं पड़ती है. 

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लोगों को क्या फायदे महसूस हो रहे हैं?

जो लोग इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनका वजन तेजी से कम हुआ, खाने की बार-बार इच्छा (food cravings) कम हो गई, दिमाग ज्यादा शांत और फोकस्ड महसूस हुआ, एनर्जी लेवल बेहतर हुआ. कुछ लोगों ने तो एक महीने में 5 से 10 किलो तक वजन कम होने का दावा किया है.

30 दिन का आसान प्लान

इस डाइट को ज्यादा टिकाऊ बनाने के लिए लोग इसे 30 दिन के प्लान में करते हैं. जिसमें पहला हफ्तासिर्फ बेसिक CPB फूड, दूसरा हफ्ता कुछ नए फूड जोड़ना जैसे पालक या लो-फैट मीट और तीसरा हफ्ता फल और ड्राई फ्रूट्स शामिल करना है. इससे डाइट थोड़ी आसान और लंबे समय तक करने लायक बन जाती है. हालांकि यह डाइट असरदार है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं. जैसे एक ही तरह का खाना खाने से बोरियत, पोषण की कमी, पाचन से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज और बहुत तेजी से वजन घटने से कमजोरी हो सकती है. 

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें

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Published at : 21 Mar 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
High Protein Diet CPB Diet Boring Diet Fat Loss Diet
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