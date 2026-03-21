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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026मीडिया से दूरी, बल्लेबाजी पर फोकस... IPL 2026 से पहले 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को कप्तान की साफ सलाह

मीडिया से दूरी, बल्लेबाजी पर फोकस... IPL 2026 से पहले 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को कप्तान की साफ सलाह

आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को हिदायत दी है. उन्होंने कहा है की वैभव को मीडिया इंटरव्यू से दूर रहकर सिर्फ अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 21 Mar 2026 10:49 AM (IST)
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आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी फिर चर्चा में हैं. 14 साल की उम्र में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से पहचान बनाने वाले इस खिलाड़ी को अब टीम मैनेजमेंट और कप्तान रियान पराग संभालकर आगे बढ़ाना चाहते हैं. यही वजह है कि वैभव को साफ तौर पर सलाह दी गई है कि वह मीडिया की चकाचौंध से दूर रहें और अपना पूरा ध्यान सिर्फ बल्लेबाजी पर लगाएं.

रियान पराग ने क्यों दी यह सलाह

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग का मानना है कि इतनी कम उम्र में जरूरत से ज्यादा चर्चा किसी भी खिलाड़ी पर दबाव बढ़ा सकती है. इसलिए टीम ने तय किया है कि वैभव को फिलहाल आधिकारिक प्रेस इवेंट और मीडिया इंटरव्यू से दूर रखा जाएगा. इसके साथ ही उन्हें सोशल मीडिया से भी दूरी बनाने की सलाह दी गई है, ताकि बाहरी शोर, तारीफ और आलोचना का असर उनके खेल पर न पड़े.

डेब्यू में ही बना दिया था बड़ा रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने पिछले सीजन अपने डेब्यू से ही सबको चौंका दिया था. 19 अप्रैल 2025 को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जयपुर में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल डेब्यू किया था. उस समय उनकी उम्र सिर्फ 14 साल और 23 दिन थी, और इसी के साथ वह आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे. दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने अपने आईपीएल करियर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया था. इस तरह वह उन चुनिंदा बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए, जिन्होंने लीग में अपनी पहली गेंद पर ही सिक्स लगाया है.

अंडर-19 वर्ल्ड कप से बढ़ा कद

वैभव का आत्मविश्वास सिर्फ आईपीएल तक सीमित नहीं है. हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था. इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में 80 गेंदों पर 175 रन की विस्फोटक पारी खेलकर उन्होंने अपनी प्रतिभा का जोरदार परिचय दिया था, इसी प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित युवा चेहरों में शामिल कर दिया है.

पूर्व दिग्गज ने भी दी चेतावनी

हालांकि, पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी ने आगाह किया है कि वैभव के लिए दूसरा सीजन आसान नहीं होगा. अब विरोधी टीमें उनके खेल को समझ चुकी हैं और उनकी कमजोरी पर काम करेंगी. ऐसे में तकनीक, धैर्य और मानसिक मजबूती की असली परीक्षा अब होगी. बालाजी का मानना है कि राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट कुमार संगकारा का मार्गदर्शन इस दौर में बहुत अहम रहेगा.

टीम का प्लान और वैभव का बड़ा सपना

राजस्थान रॉयल्स की योजना वैभव को यशस्वी जायसवाल जैसे अनुभवी ओपनर के साथ उतारने की भी है, ताकि युवा बल्लेबाज पर शुरुआत का पूरा दबाव न आए. दूसरी ओर, वैभव खुद भी बड़े सपने लेकर मैदान में उतरना चाहते हैं. उन्होंने पहले ही कहा है कि उनकी नजरें क्रिस गेल के आईपीएल के 175 रन के रिकॉर्ड पर हैं. 

Published at : 21 Mar 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Riyan Parag Social Media IPL Vaibhav Suryavanshi IPL 2026
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