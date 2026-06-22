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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND W Vs SA W 2026: 'हमें मौके दिए लेकिन...' भारत की हार के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर का किस पर फूटा गुस्सा

IND W Vs SA W 2026: 'हमें मौके दिए लेकिन...' भारत की हार के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर का किस पर फूटा गुस्सा

IND W Vs SA W 2026: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रविवार को यहां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप एक के मैच में, दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद कहा कि टीम मिले मौकों का फायदा नहीं उठा सकी.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 22 Jun 2026 09:23 AM (IST)
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भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रविवार को यहां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप एक के मैच में, दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद कहा कि टीम मिले मौकों का फायदा नहीं उठा सकी.

मारिजाने काप ने जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए, 45 गेंद में सात चौके और चार छक्के जड़ित 81 रन की नाबाद पारी खेली. जिससे दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को पांच गेंद रहते छह विकेट से हरा दिया.

काप का कैच दो बार स्थानापन्न क्षेत्ररक्षक राधा यादव ने छोड़ा. इससे दक्षिण अफ्रीका ने 19.1 ओवर में चार विकेट पर 161 रन बनाकर दूसरी जीत दर्ज की. जिससे टीम अंक तालिका में चार अंक लेकर भारत (चार अंक) के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गई है.

यह भी पढ़ें- Harbhajan Vs Sreesanth:18 साल बाद फिर गरमाया थप्पड़ कांड, श्रीसंत ने हरभजन को दी खुली चुनौती, जानिए अब क्या कहा

भारतीय टीम ने दीप्ति शर्मा के 29 रन और कप्तान हरमनप्रीत कौर के 24 रन की मदद से मुश्किल और असमान उछाल वाली. पिच पर 20 ओवर में सात विकेट पर 158 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 15 गेंद में 31 रन की पारी खेली.

हरमनप्रीत ने मैच के बाद कहा, ‘‘ हमारे पास कुछ मौके आए थे लेकिन हम उन्हें भुना नहीं पाए. लेकिन अभी दो मैच बाकी हैं और हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे ’’.

बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने चार ओवर में एक मेडन से 24 रन देकर तीन विकेट झटके.

उन्होंने कहा, ‘‘श्री चरणी और शेफाली ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन क्षेत्ररक्षकों से उन्हें अधिक मदद नहीं मिली ’’.

हरमनप्रीत ने कहा, ‘‘हम हमेशा यह बात करते हैं कि हमें अच्छा क्षेत्ररक्षण करना है. लेकिन काप ने हमसे मैच छीन लिया. उन्होंने हमें मौके दिए लेकिन हम उनका फायदा नहीं उठा सके ’’.

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Published at : 22 Jun 2026 09:23 AM (IST)
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IND W Vs SA W HARMANPREET KAUR ICC WOMENS T20 WORLD CUP 2026
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