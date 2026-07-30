कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल की बारिश, भारतीय एथलीटों को PM मोदी का संदेश
India At Commonwealth Games 2026: भारत के एथलीट लगातार मेडल पे मेडल ला रहे हैं. एथलेटिक्स में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के लिए पीएम मोदी ने उनकी तारीफ की है.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय एथलीट मेडल पर मेडल ला रहे हैं. भारत अभी 15 मेडल के साथ पदक तालिका में आठवें स्थान पर है. कई भारतीय बॉक्सर अपनी-अपनी स्पर्धाओं में मेडल पक्का कर चुके हैं. फील्ड एथलेटिक्स में भारतीय एथलीटों ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है. भारत के प्रधानमंत्री ने उन सभी एथलीटों को मेडल जीतने पर बधाई दी है.
सबसे ज्यादा प्रभावित दिलीप गावित और मोहम्मद बासिल ने किया. इन दोनों भारतीय एथलीटों ने पैरा एथलेटिक्स की मेंस 100 मीटर टी47 प्रतिस्पर्धा में गोल्ड और सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया. गावित ने गोल्ड और बासिल ने सिल्वर मेडल जीता. वहीं मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जम्प में 8.09 मीटर की कूद लगाकर सिल्वर मेडल जीता.
पीएम मोदी ने एथलीटों पर जताया गर्व
पीएम मोदी ने दिलीप गावित की जमकर तारीफ की और उनके द्वारा बनाए गए कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड की भी सराहना की. उन्होंने 100 मीटर की दौर 10.71 सेकेंड में पूरी की.
इसी प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर भारत के ही मोहम्मद बासिल रहे, जिन्होंने 10.83 सेकेंड में दौड़ पूरी कर सिल्वर मेडल जीता. यह उनका सीजन बेसर रिकॉर्ड भी रहा.
वहीं मुरली श्रीशंकर काफी देर तक गोल्ड मेडल पोजीशन पर मौजूद थे, लेकिन अंत में उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. श्रीशंकर के इस प्रदर्शन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया.
A phenomenal performance by Dilip Mahadu Gavit!— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2026
Congratulations to him on winning the Gold Medal in the Men’s 100m T47 event with a remarkable timing, setting a new Games Record and achieving his Season Best. His speed, determination and dedication have made our nation proud.…
A superb Silver for Mohammed Basil Morssinganakath! What a sprint and display of determination! Congratulations to him for the success and also achieving his Season Best. His success reflects his hard work and focus. May he continue to scale new heights in the times to come.…— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2026
An outstanding Silver for Sreeshankar! What an exceptional performance!— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2026
Congratulations to him on winning the medal and that too with his best leap. His success will motivate several youngsters to pursue excellence in athletics. My best wishes for his upcoming endeavours.…
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