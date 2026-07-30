अजिंक्य रहाणे के बाद ये 3 भारतीय क्रिकेटर जल्द ले सकते हैं संन्यास

30 जुलाई 2026 के दिन अजिंक्य रहाणे ने अपने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह दिया. उस चीज से विदा लेना कितना मुश्किल होता है, यह रहाणे के वीडियो ने साफ कर दिया. रिटायरमेंट वीडियो में उनके आंसू छलक आए थे. रहाणे ने अपने 195 मैचों के इंटरनेशनल करियर में 8414 रन बनाए.

रहाणे ने 31 अगस्त 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ एक टी20 मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उसके बाद खासतौर पर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया को कई यादगार जीत दिलाई हैं. मगर भारतीय क्रिकेट में ऐसे कुछ खिलाड़ी भी हैं, जो रहाणे की राह पर चलते हुए इसी साल संन्यास ले सकते हैं.

मोहम्मद शमी

संन्यास लेने वाले भारतीय क्रिकेटरों की फेहरिस्त में अगला नाम मोहम्मद शमी का हो सकता है. घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन के बाद भी उनकी टीम इंडिया में वापसी नहीं होना, साफ संकेत है कि सेलेक्टर्स ने उन्हें 2027 वर्ल्ड कप की योजनाओं में शामिल नहीं किया है. वहीं शमी टेस्ट और टी20 टीम से भी बाहर चल रहे हैं. उनकी वापसी की उम्मीद अब ना बराबर लगती है.

सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. उसके बाद अचानक चयन समिति ने उन्हें टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया था. सूर्यकुमार केवल टी20 फॉर्मेट में ही एक्टिव थे. टेस्ट और वनडे टीम में उनकी वापसी अब असंभव प्रतीत होती है. सूर्यकुमार भी जल्द अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर से विदाई ले सकते हैं.

युजवेंद्र चहल

लेग-स्पिनर युजवेंद्र चहल 2023 के बाद टीम इंडिया में वापस नहीं लौटे हैं. स्थिति साफ है कि चहल अगले वनडे और टी20 वर्ल्ड कप की योजनाओं में भी शामिल नहीं हैं. चहल की उम्र अभी 36 साल है और अगला वर्ल्ड कप खत्म होने तक चहल की गिनती सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों में की जाने लगेगी.

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