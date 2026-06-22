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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND VS ENG:इन 3 खिलाड़ियों का कटा पत्ता, इस बॉलर की तो 3 साल बाद हुई वापसी, इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया की टीम तो देखिए

IND VS ENG:इन 3 खिलाड़ियों का कटा पत्ता, इस बॉलर की तो 3 साल बाद हुई वापसी, इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया की टीम तो देखिए

इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए भारत ने 15 सदस्यीय टीम घोषित की. विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल लौटे, जबकि यशस्वी जायसवाल समेत तीन खिलाड़ियों को बाहर किया गया.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Anshu Kumar Singh |  Updated at : 22 Jun 2026 07:37 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे का इंतजार अब और दिलचस्प हो गया है. बीसीसीआई ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. कप्तानी की जिम्मेदारी एक बार फिर शुभमन गिल के हाथों में सौंपी गई है, जिन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ सफलतापूर्वक सीरीज जिताई थी.

इस टीम चयन में सबसे बड़ी चर्चा अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी को लेकर है. विराट कोहली एक बार फिर टीम में लौट आए हैं. आईपीएल फाइनल के दौरान लगी चोट के कारण वह पिछली सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाए थे. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी लंबे इंतजार के बाद वनडे टीम में लौटे हैं. 2023 विश्व कप फाइनल के बाद यह उनका पहला वनडे दौरा होगा. वहीं अक्षर पटेल को भी दोबारा मौका मिला है.

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दूसरी ओर कुछ खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है. सबसे ज्यादा हैरानी यशस्वी जायसवाल को लेकर हुई. अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे में शतक लगाने के बावजूद उन्हें इंग्लैंड दौरे की टीम में जगह नहीं मिली. इसके अलावा हर्ष दुबे और प्रिंस यादव भी चयनकर्ताओं का भरोसा नहीं जीत सके.

हालांकि चयनकर्ताओं ने टीम के मुख्य ढांचे में ज्यादा बदलाव नहीं किया. रोहित शर्मा, केएल राहुल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी समेत कुल 12 खिलाड़ियों पर भरोसा कायम रखा गया है.

गेंदबाजी विभाग में बुमराह की वापसी भारत के लिए सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है. उनके साथ अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, गुरनूर ब्रार और हर्षित राणा टीम को मजबूती देंगे.

इंग्लैंड की परिस्थितियां हमेशा चुनौतीपूर्ण रही हैं. ऐसे में अनुभव और युवा जोश का यह मिश्रण भारत के लिए अहम साबित हो सकता है. अब देखना होगा कि यह टीम विदेशी जमीन पर कितना दम दिखा पाती है.

सीरीज शुरू होने से पहले ही चयनकर्ताओं के कुछ फैसलों ने चर्चा छेड़ दी है. अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि वापसी करने वाले खिलाड़ी उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं और बाहर हुए खिलाड़ी आगे कैसे जवाब देते हैं.

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Published at : 22 Jun 2026 07:37 AM (IST)
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