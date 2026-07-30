IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरहाणे के रिटायरमेंट पर तेंदुलकर का रिएक्शन, 'आप चाहते थे...'

रहाणे के रिटायरमेंट पर तेंदुलकर का रिएक्शन, 'आप चाहते थे...'

Sachin Tendulkar on Ajinkya Rahane Retirement: सचिन तेंदुलकर ने अजिंक्य रहाणे के रिटायरमेंट पर प्रतिक्रिया दी. दिग्गज तेंदुलकर ने रहाणे को लेकर कई बातें कीं.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 30 Jul 2026 05:36 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने गुरुवार (30 जुलाई) को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का एलान किया. भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने का सपना रखने वाले रहाणे को मजबूरन 85 टेस्ट खेलकर ही अलविदा बोलना पड़ा. वह करीब 3 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे. अब 38 साल के रहाणे के रिटायरमेंट पर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने रिएक्शन दिया. 

बता दें कि रहाणे ने भी सचिन की तरह मुंबई के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला. इसके बाद उन्होंने टीम इंडिया में जगह हासिल की. तेंदुलकर ने उस वक्त को भी याद किया, जब दोनों ने एक साथ मुंबई के लिए बल्लेबाज की थी. तेंदुलकर ने रहाणे को लेकर कहा कि आप टीम के लिए मेहनत करना चाहते थे. 

अजिंक्य रहाणे पर सचिन का ट्वीट 

सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट शेयर करते हुए दिग्गज तेंदुलकर ने लिखा, "शानदार करियर पर बधाई, अजिंक्य रहाणे." इसके आगे उन्होंने लिखा, "जब हमने पहली बार मुंबई के लिए साथ में बैटिंग की, तो मैंने देखा कि आप कभी भी खास पलों के पीछे नहीं भागे. वे पल खुद आपके पास आते थे क्योंकि आप टीम के लिए कड़ी मेहनत करना चाहते थे. ऑस्ट्रेलिया में आपकी सबसे शानदार पारी में भी यही खूबी दिखी. आपने दिखाया कि संयम और आक्रामकता एक-दूसरे के उलट नहीं हैं. अक्सर यही खूबी टीम को निडर होने का भरोसा देती है."

अजिंक्य रहाणे का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

रहाणे भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले बल्लेबाज थे. उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. टेस्ट की 144 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 38.46 की औसत से 5077 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल रहे. इसके अलावा वनडे की 87 पारियों में उनके बल्ले से 2962 रन निकले, जिसमें 3 शतक और 24 अर्धशतक शामिल रहे. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 20 पारियों में भारतीय बल्लेबाज ने 20.83 की औसत और 113.29 के स्ट्राइक रेट से 375 रन स्कोर किए, जिसमें 1 फिफ्टी शामिल रही. 

 

यह भी पढ़ें: अजिंक्य रहाणे के बाद ये 3 भारतीय क्रिकेटर जल्द ले सकते हैं संन्यास

Published at : 30 Jul 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Ajinkya Rahane INDIAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
रहाणे के रिटायरमेंट पर तेंदुलकर का रिएक्शन, 'आप चाहते थे...'
रहाणे के रिटायरमेंट पर तेंदुलकर का रिएक्शन, 'आप चाहते थे...'
क्रिकेट
अजिंक्य रहाणे के बाद ये 3 भारतीय क्रिकेटर जल्द ले सकते हैं संन्यास
अजिंक्य रहाणे के बाद ये 3 भारतीय क्रिकेटर जल्द ले सकते हैं संन्यास
क्रिकेट
वैभव को उपकप्तान बनाने पर उठा सवाल, 'वह अभी शुरुआती स्टेज...'
वैभव को उपकप्तान बनाने पर उठा सवाल, 'वह अभी शुरुआती स्टेज...'
क्रिकेट
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
215 वाइस चांसलरों ने लिखा प्रियंका गांधी को ओपन लेटर, पढ़ें पूरा मामला
215 वाइस चांसलरों ने लिखा प्रियंका गांधी को ओपन लेटर, पढ़ें पूरा मामला
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके पर AIMIM नेता बोले, 'उसके मां-बाप की...'
अभिजीत दीपके पर AIMIM नेता बोले, 'उसके मां-बाप की...'
टेलीविजन
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
क्रिकेट
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
इंडिया
Xप्लेन: फ्लाइट कैंसिल, ट्रेन लेट और खराब सड़क! बरसात में कैसे करें सुरक्षित सफर?
फ्लाइट कैंसिल, ट्रेन लेट और खराब सड़क! बरसात में कैसे करें सुरक्षित सफर?
इंडिया
आपका मुंह नहीं खुलता, कोई सिल दिया क्या? अमित शाह पर खरगे का बड़ा हमला
आपका मुंह नहीं खुलता, कोई सिल दिया क्या? अमित शाह पर खरगे का बड़ा हमला
विश्व
ईरान अपने करीबी चीन को मिसाइल से बना रहा निशाना, IRGC ने कहा- देंगे सजा
ईरान अपने करीबी चीन को मिसाइल से बना रहा निशाना, IRGC ने कहा- देंगे सजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुलायम सिंह यादव से सीएम योगी तक, इस जिले पर फिर छिड़ी सियासत
मुलायम सिंह यादव से सीएम योगी तक, इस जिले पर फिर छिड़ी सियासत
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget