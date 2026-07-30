रहाणे के रिटायरमेंट पर तेंदुलकर का रिएक्शन, 'आप चाहते थे...'

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने गुरुवार (30 जुलाई) को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का एलान किया. भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने का सपना रखने वाले रहाणे को मजबूरन 85 टेस्ट खेलकर ही अलविदा बोलना पड़ा. वह करीब 3 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे. अब 38 साल के रहाणे के रिटायरमेंट पर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने रिएक्शन दिया.

बता दें कि रहाणे ने भी सचिन की तरह मुंबई के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला. इसके बाद उन्होंने टीम इंडिया में जगह हासिल की. तेंदुलकर ने उस वक्त को भी याद किया, जब दोनों ने एक साथ मुंबई के लिए बल्लेबाज की थी. तेंदुलकर ने रहाणे को लेकर कहा कि आप टीम के लिए मेहनत करना चाहते थे.

अजिंक्य रहाणे पर सचिन का ट्वीट

सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट शेयर करते हुए दिग्गज तेंदुलकर ने लिखा, "शानदार करियर पर बधाई, अजिंक्य रहाणे." इसके आगे उन्होंने लिखा, "जब हमने पहली बार मुंबई के लिए साथ में बैटिंग की, तो मैंने देखा कि आप कभी भी खास पलों के पीछे नहीं भागे. वे पल खुद आपके पास आते थे क्योंकि आप टीम के लिए कड़ी मेहनत करना चाहते थे. ऑस्ट्रेलिया में आपकी सबसे शानदार पारी में भी यही खूबी दिखी. आपने दिखाया कि संयम और आक्रामकता एक-दूसरे के उलट नहीं हैं. अक्सर यही खूबी टीम को निडर होने का भरोसा देती है."

Congratulations on a remarkable career, @ajinkyarahane88.



The first time we batted together for Mumbai, I saw someone who never chased moments. They came to you because you were willing to do the hard yards for the team. That same quality defined your finest hour in Australia.… — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 30, 2026

अजिंक्य रहाणे का अंतर्राष्ट्रीय करियर

रहाणे भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले बल्लेबाज थे. उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. टेस्ट की 144 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 38.46 की औसत से 5077 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल रहे. इसके अलावा वनडे की 87 पारियों में उनके बल्ले से 2962 रन निकले, जिसमें 3 शतक और 24 अर्धशतक शामिल रहे. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 20 पारियों में भारतीय बल्लेबाज ने 20.83 की औसत और 113.29 के स्ट्राइक रेट से 375 रन स्कोर किए, जिसमें 1 फिफ्टी शामिल रही.

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