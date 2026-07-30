IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव को उपकप्तान बनाने पर उठा सवाल, 'वह अभी शुरुआती स्टेज...'

वैभव को उपकप्तान बनाने पर उठा सवाल, 'वह अभी शुरुआती स्टेज...'

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी को दिलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन टीम का उपकप्तान बनाया गया, जिस पर हर्षा भोगले ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 30 Jul 2026 04:53 PM (IST)
Preferred Sources

Harsha Bhogle On Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी को 2026 दिलीप ट्रॉफी (Duleep Tophy 2026) के लिए ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाया गया. बीते बुधवार (30 जुलाई) टीम का एलान किया गया, जिसमें ईशान किशन को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई और सूर्यवंशी को उनकी डिप्टी बनाया गया. इस पर मशहूर कॉमेंटेटर हर्षा भोगले ने हैरानी जताई. उन्होंने कहा कि वैभव अभी अपने शुरुआती स्टेज पर हैं. 

वैभव हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर खेली गई टी20 सीरीज में खेलते हुए नजर आए थे. इस सीरीज में वैभव सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे. उन्होंने 3 मैचों में 151 रन स्कोर किए थे, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के खिताब से नवाजा गया था. वैभव ने 04 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टी20 के जरिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. 

इससे पहले वैभव आईपीएल 2026 में कमाल करते हुए नजर आए थे. उन्होंने सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किया था. लगातार व्हाइट बॉल क्रिकेट में धमाल मचा रहे वैभव का रेड बॉल रिकॉर्ड अब तक ज्यादा कुछ खास नहीं रहा, जिस पर हर्षा भोगले ने भी जोर डाला. टीम मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार और शाहबाज अहमद जैसे भारतीय खिलाड़ी मौजूद हैं. 

वैभव सूर्यवंशी के उपकप्तान बनने पर क्या बोले हर्षा भोगले?

रेड बॉल फॉर्मेट में खेली जाने वाली दिलीप ट्रॉफी के लिए वैभव को ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाए जाने पर हर्षा भोगले ने सोशल मीडिया पर लिखा, "मुझे हैरानी है कि सूर्यवंशी को सीनियर रेड-बॉल टीम का उप-कप्तान बनाने के पीछे क्या सोच है. उन्होंने 12 पारियों में 17.25 की औसत से 207 रन बनाए हैं. उनका टैलेंट जबरदस्त है, लेकिन सीखने की एक प्रक्रिया होती है और रेड-बॉल क्रिकेट में वह अभी इसकी शुरुआती स्टेज पर हैं."

ईस्ट जोन का स्क्वॉड 

इशान किशन (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, सुदीप कुमार घरामी, शाहबाज अहमद, सूरज सिंधु जयसवाल, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, कुमार कुशाग्र, शिखर मोहन, अनुकूल रॉय, विराट सिंह, सुभ्रांशु सेनापति, वैभव सूर्यवंशी (उप-कप्तान), डेनिश दास, अभिजीत सरकार. 

 

यह भी पढ़ें: जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला

Published at : 30 Jul 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
Harsha Bhogle Vaibhav Sooryavanshi Duleep Trophy 2026 East Zone
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
वैभव को उपकप्तान बनाने पर उठा सवाल, 'वह अभी शुरुआती स्टेज...'
वैभव को उपकप्तान बनाने पर उठा सवाल, 'वह अभी शुरुआती स्टेज...'
क्रिकेट
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
क्रिकेट
CSK छोड़कर इंग्लैंड पहुंचे स्टीफन फ्लेमिंग, ECB ने बनाया नया हेड कोच
CSK छोड़कर इंग्लैंड पहुंचे स्टीफन फ्लेमिंग, ECB ने बनाया नया हेड कोच
क्रिकेट
139 मैचों में पहली बार हुआ ऐसा, कुलदीप यादव ने बना डाला नया रिकॉर्ड
139 मैचों में पहली बार हुआ ऐसा, कुलदीप यादव ने बना डाला नया रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Ranveer Singh का मजेदार जवाब हुआ वायरल, Female फैन की बात पर हंसी नहीं रोक पाए लोग
7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Monsoon Session Day 9 Live: 'वेद का उच्चारण करने पर जीभ काटने..., खरगे ने किया मनुस्मृति का जिक्र, RS में हंगामा
Live: 'वेद का उच्चारण करने पर जीभ काटने..., खरगे ने किया मनुस्मृति का जिक्र, RS में हंगामा
दिल्ली NCR
पू्र्व IPS किरण बेदी बोलीं- आर्म्ड फोर्स का दुरुपयोग हो रहा
पू्र्व IPS किरण बेदी बोलीं- आर्म्ड फोर्स का दुरुपयोग हो रहा
टेलीविजन
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
क्रिकेट
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
जो रूट 4 साल बाद दोबारा बने इंग्लैंड के कप्तान, ECB का बड़ा फैसला
इंडिया
‘खींचकर बाहर लाएंगे’, राज्यसभा में खरगे का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला
‘खींचकर बाहर लाएंगे’, राज्यसभा में खरगे का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ, जयपुर, भोपाल, पटना, दिल्ली- हर मेट्रो का सिर्फ एक कार्ड! किसने कर दी ये मांग?
लखनऊ, जयपुर, भोपाल, पटना, दिल्ली- हर मेट्रो का सिर्फ एक कार्ड! किसने कर दी ये मांग?
इंडिया
AIDMK के बाद DMK को झटका, स्टालिन से नाराज पन्नीरसेल्वम TVK में होंगे शामिल?
AIDMK के बाद DMK को झटका, स्टालिन से नाराज पन्नीरसेल्वम TVK में होंगे शामिल?
इंडिया
स्कूलों में परोसी जाएगी चिकन बिरयानी! इस राज्य की सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला
स्कूलों में परोसी जाएगी चिकन बिरयानी! इस राज्य की सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget