वैभव को उपकप्तान बनाने पर उठा सवाल, 'वह अभी शुरुआती स्टेज...'

Harsha Bhogle On Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी को 2026 दिलीप ट्रॉफी (Duleep Tophy 2026) के लिए ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाया गया. बीते बुधवार (30 जुलाई) टीम का एलान किया गया, जिसमें ईशान किशन को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई और सूर्यवंशी को उनकी डिप्टी बनाया गया. इस पर मशहूर कॉमेंटेटर हर्षा भोगले ने हैरानी जताई. उन्होंने कहा कि वैभव अभी अपने शुरुआती स्टेज पर हैं.

वैभव हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर खेली गई टी20 सीरीज में खेलते हुए नजर आए थे. इस सीरीज में वैभव सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे. उन्होंने 3 मैचों में 151 रन स्कोर किए थे, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के खिताब से नवाजा गया था. वैभव ने 04 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टी20 के जरिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था.

इससे पहले वैभव आईपीएल 2026 में कमाल करते हुए नजर आए थे. उन्होंने सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किया था. लगातार व्हाइट बॉल क्रिकेट में धमाल मचा रहे वैभव का रेड बॉल रिकॉर्ड अब तक ज्यादा कुछ खास नहीं रहा, जिस पर हर्षा भोगले ने भी जोर डाला. टीम मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार और शाहबाज अहमद जैसे भारतीय खिलाड़ी मौजूद हैं.

I wonder what the thinking is behind making Sooryavanshi vice-captain of a senior red ball team. He has played 12 innings for 207 runs @ 17.25. His talent is extraordinary but there is a learning curve and he is at the bottom of it in red ball cricket. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) July 30, 2026

वैभव सूर्यवंशी के उपकप्तान बनने पर क्या बोले हर्षा भोगले?

रेड बॉल फॉर्मेट में खेली जाने वाली दिलीप ट्रॉफी के लिए वैभव को ईस्ट जोन का उपकप्तान बनाए जाने पर हर्षा भोगले ने सोशल मीडिया पर लिखा, "मुझे हैरानी है कि सूर्यवंशी को सीनियर रेड-बॉल टीम का उप-कप्तान बनाने के पीछे क्या सोच है. उन्होंने 12 पारियों में 17.25 की औसत से 207 रन बनाए हैं. उनका टैलेंट जबरदस्त है, लेकिन सीखने की एक प्रक्रिया होती है और रेड-बॉल क्रिकेट में वह अभी इसकी शुरुआती स्टेज पर हैं."

ईस्ट जोन का स्क्वॉड

इशान किशन (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, सुदीप कुमार घरामी, शाहबाज अहमद, सूरज सिंधु जयसवाल, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, कुमार कुशाग्र, शिखर मोहन, अनुकूल रॉय, विराट सिंह, सुभ्रांशु सेनापति, वैभव सूर्यवंशी (उप-कप्तान), डेनिश दास, अभिजीत सरकार.

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