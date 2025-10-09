IND vs WI Test Series: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. अहमदाबाद में मिली धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया 1-0 से सीरीज में आगे है. अब नजर इस मैच को जीतकर क्लीन स्वीप करने पर होगी. हालांकि, टीम मैनेजमेंट का ध्यान सिर्फ जीत पर नहीं बल्कि खिलाड़ियों के वर्कलोड मैनेजमेंट पर भी रहेगा.

इस खिलाड़ी को आराम मिलना तय

टीम के सबसे बड़े सवालों में से एक है, तेज गेंदबाजों का रोटेशन. जसप्रीत बुमराह ने पहले टेस्ट में बेहतरीन लय दिखाई और पूरी फिटनेस के साथ लौटे हैं. उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से आराम दिया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि दिल्ली टेस्ट में वे खेल सकते हैं.

वहीं, मोहम्मद सिराज के रेस्ट पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. सिराज अगले हफ्ते शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का अहम हिस्सा हैं. टीम मैनेजमेंट नहीं चाहता कि सिराज पर ओवरलोड बढ़े, इसलिए संभव है कि उन्हें आराम दिया जाए.

अगर सिराज को रेस्ट मिलता है, तो प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिल सकता है, जो भारत की धरती पर अपना पहला टेस्ट खेलेंगे. उन्होंने नेट्स में लगातार प्रभावशाली गेंदबाजी की है और टीम मैनेजमेंट उन पर भरोसा जताने के मूड में है.

दिल्ली की पिच पर फिर दिखेगा स्पिन तिकड़ी का जलवा

दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम पारंपरिक रूप से स्पिनर्स के लिए स्वर्ग माना जाता है. यहां की काली मिट्टी वाली पिच पर शुरुआत से ही गेंद टर्न लेती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को भरपूर मदद मिलती है. भारत ने 2023 में इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को तीन दिन के अंदर हराया था, उस मैच में टीम ने तीन स्पिनर खिलाए थे.

ऐसे में उम्मीद है कि भारत एक बार फिर रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर की स्पिन तिकड़ी के साथ उतरेगा. ये तीनों घरेलू मैदान पर घातक साबित हुए हैं, जिन्होंने हाल के मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है.

बल्लेबाजी क्रम में बदलाव की संभावना कम

पहले टेस्ट में शानदार जीत के बाद बल्लेबाजी क्रम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की ओपनिंग जोड़ी बरकरार रहेगी. वहीं, कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल मध्यक्रम को मजबूती देंगे.

दूसरे टेस्ट के लिए संभावित भारतीय प्लेइंग XI

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.