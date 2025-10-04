IND vs WI Test Series: अहमदाबाद टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने मेहमान वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना ली है कि मुकाबले का नतीजा तीसरे दिन (4 अक्टूबर) ही सामने आ सकता है. भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन और वेस्टइंडीज की कमजोर चुनौती इस टेस्ट को एकतरफा बना चुकी है.

भारत का दबदबा

भारत की पहली पारी का नजारा शानदार रहा. केएल राहुल ने ठोस बल्लेबाजी करते हुए 100 रन बनाए, जबकि युवा विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने बेहतरीन 125 रन ठोके. कप्तान शुभमन गिल ने भी जिम्मेदारी निभाते हुए 50 रन जोड़े. वहीं रवींद्र जडेजा ने शानदार अंदाज में 104 रन की नाबाद पारी खेली और स्टेडियम में छक्कों की बारिश कर दी.

दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 5 विकेट पर 448 रन था और लीड 286 रन तक पहुंच चुकी थी. जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर डटे हुए हैं, ऐसे में टीम इंडिया के सामने अब पारी घोषित करने का विकल्प खुला है.

वेस्टइंडीज की पहली पारी ध्वस्त

वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन यह उनके लिए बुरा साबित हुआ. पूरी टीम महज 162 रन पर सिमट गई. भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाया. मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट चटकाए, जसप्रीत बुमराह ने 3, कुलदीप यादव ने 2 और सुंदर ने 1 विकेट अपने नाम किया.

विंडीज की बैटिंग बेहद कमजोर साबित हुई. जस्टिन ग्रीव्स (32), शाई होप (26) और कप्तान रोस्टन चेज (24) ही थोड़ी देर टिक सके. बाकी बल्लेबाज भारतीय आक्रमण के आगे टिक ही नहीं पाए.

फीके साबित हुए विंडीज गेंदबाज

भारतीय बल्लेबाजी के दौरान वेस्टइंडीज के गेंदबाज बेबस नजर आए. तेज गेंदबाज जेडन सील्स ने कुछ हद तक असर डाला, लेकिन बाकी गेंदबाज पूरी तरह नाकाम रहे. खासकर उनके स्पिनर बिल्कुल प्रभावी नहीं दिखे. जडेजा ने तो वॉरिकन की धुनाई करते हुए 5 छक्के जड़ दिए थे. कप्तान रोस्टन चेज के फैसले भी सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि उन्होंने नई गेंद लेने में देरी की.

कभी दहशत थी, अब कमजोर कड़ी

वेस्टइंडीज टीम कभी टेस्ट क्रिकेट की दिग्गज रही है, लेकिन अब हालात पूरी तरह उलट हैं. मई 2002 के बाद से वे भारत को टेस्ट में हराने में नाकाम रहे हैं. इस बार तो टीम और भी कमजोर नजर आई है. चोटिल खिलाड़ियों की कमी और अनुभवहीन बल्लेबाजी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

तीसरे दिन ही जीत तय?

भारत ने इस मुकाबले में इतनी मजबूत लीड बना ली है कि तीसरे दिन ही मुकाबले का फैसला लगभग तय है. सवाल सिर्फ इतना है कि टीम इंडिया पारी घोषित करके वेस्टइंडीज को कितनी जल्दी आउट करती है. अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो अहमदाबाद टेस्ट भारत के नाम होगा और यह जीत भारतीय टीम की ताकत और वेस्टइंडीज की कमजोरी दोनों की तस्वीर पेश करेगी.