5 कारण, आखिर रोहित शर्मा को संन्यास के लिए क्यों नहीं कर सकता कोई मजबूर?

इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स वनडे में 138 रन की शानदार पारी खेलने के बाद रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर चल रही चर्चाओं ने नया मोड़ ले लिया है. तीसरे वनडे से पहले ऐसी खबरें थीं कि यह उनके करियर का आखिरी मुकाबला हो सकता है. हालांकि, अपनी दमदार बल्लेबाजी से रोहित ने साफ कर दिया कि उनका भविष्य किसी और नहीं, बल्कि उनके अपने फैसले पर निर्भर करेगा. आइए जानते हैं वे पांच वजहें, जिनके चलते रोहित शर्मा को संन्यास लेने के लिए मजबूर करना आसान नहीं होगा.

वनडे वर्ल्ड कप में शानदार रिकॉर्ड

रोहित शर्मा का वनडे वर्ल्ड कप में प्रदर्शन हमेशा शानदार रहा है. उन्होंने 28 मुकाबलों में 65 की औसत से 1575 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 7 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं. 2019 विश्व कप में उन्होंने सिर्फ 9 पारियों में 648 रन बनाए थे, जिसमें रिकॉर्ड 5 शतक शामिल थे.

2027 वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा

रोहित शर्मा कई मौकों पर 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जता चुके हैं. उनका मानना है कि 50 ओवर का विश्व कप क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है. ऐसे में वह अपने करियर का अंत करने से पहले एक और विश्व कप खेलने का सपना पूरा करना चाहेंगे.

टीम के सबसे बड़े लीडर्स में शामिल

रोहित शर्मा सिर्फ एक बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि टीम इंडिया के सबसे अनुभवी नेताओं में भी शामिल हैं. उनकी कप्तानी में भारत दो आईसीसी ट्रॉफियां जीत चुका है. शुभमन गिल के कप्तान बनने के बावजूद ड्रेसिंग रूम में रोहित का अनुभव और नेतृत्व टीम के लिए काफी अहम माना जाता है.

फिटनेस पर किया है जबरदस्त काम

एक समय रोहित शर्मा की फिटनेस पर लगातार सवाल उठते थे, लेकिन पिछले कुछ समय में उन्होंने अपनी फिटनेस पर काफी मेहनत की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले अपना वजन काफी कम किया और पहले से बेहतर फिटनेस के साथ मैदान पर वापसी की.

वनडे क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक

रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. उन्होंने इस फॉर्मेट में 280 पारियों में 11,895 रन बनाए हैं. उनके नाम 34 शतक, 62 अर्धशतक और तीन दोहरे शतक दर्ज हैं.

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बड़े मैचों में लगातार शानदार प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता उन्हें भारतीय टीम का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बनाती है. ऐसे में मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें संन्यास लेने के लिए मजबूर करना किसी भी टीम मैनेजमेंट के लिए आसान फैसला नहीं होगा.

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