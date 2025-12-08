हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs SA 1st T20I: टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत का आखिरी बड़ा T20 टूर्नामेंट, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जानिए क्या होगी प्लेइंग-11

IND vs SA 1st T20I: टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत का आखिरी बड़ा T20 टूर्नामेंट, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जानिए क्या होगी प्लेइंग-11

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इस समय बेहतरीन लय में है और मौजूदा टी20 विश्व चैंपियन होने के कारण फैंस की उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 08 Dec 2025 07:08 AM (IST)
IND vs SA 1st T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज मंगलवार से कटक में शुरू होगी. यह सिर्फ एक सीरीज नहीं, बल्कि अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के लिए अंतिम तैयारी का बड़ा मौका है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इस समय बेहतरीन लय में है और मौजूदा टी20 विश्व चैंपियन होने के कारण फैंस की उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं. ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराने के बाद टीम इंडिया इस सीरीज में भी मजबूत प्रदर्शन जारी रखना चाहेगी.

हार्दिक पंड्या की वापसी

इस मैच में सबसे ज्यादा निगाहें हार्दिक पंड्या पर होंगी, जो लंबी चोट के बाद टी20 टीम में वापसी कर रहे हैं. पंड्या की फिटनेस और बॉलिंग कितनी धारदार होगी, यही टीम इंडिया की विश्व कप रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभाएगा. उनकी मौजूदगी से टीम को बैटिंग और बॉलिंग दोनों में संतुलन मिलता है, लेकिन वापसी के बाद वह इसी लय को बरकरार रख पाएंगे या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा.

पिच का मिजाज बदलेगा टीम कॉम्बिनेशन

कटक की पिच लाल मिट्टी की होने के चलते पेसर्स को ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद है. ऐसे में स्पिन विकल्प पर बड़ा निर्णय हो सकता है. वाशिंगटन सुंदर की जगह शिवम दुबे को प्लेइंग-11 में मौका मिलना काफी संभव माना जा रहा है. दुबे की हिटिंग क्षमता और तेज गेंदबाजी करने की योग्यता उन्हें इस पिच के हिसाब से बेहतर विकल्प बनाती है.

कुलदीप यादव टीम के एकमात्र स्पेशलिस्ट स्पिनर हो सकते हैं, जबकि तिलक वर्मा पार्ट-टाइम विकल्प देंगे. वरुण चक्रवर्ती को बाद बाहर बैठना पड़ सकता है.

अभिषेक-गिल की नई ओपनिंग जोड़ी

शुभमन गिल पूरी तरह फिट होकर लौट चुके हैं. वह युवा बाएं हाथ के ओपनर अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे. इसका मतलब है कि संजू सैमसन फिर से मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे. सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और सैमसन मिलकर टीम के मध्य क्रम को मजबूत बनाते हैं.

पेस विभाग में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा का खेलना तय माना जा रहा है. हार्दिक चौथे सीमर का विकल्प देंगे.

कटक T20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग-11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, वाशिंगटन सुंदर / शिवम दुबे, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह. 

Published at : 08 Dec 2025 07:08 AM (IST)
Tags :
Playing 11 T20I Series IND VS SA HARDIK PANDYA
